Мы должны готовиться к сценарию Италии и США по COVID-19 - Голубовская

“Я вообще считаю, что как говорят “Хочешь мира - готовься к войне”. Поэтому, мы все равно должны готовится к тому сценарию, который пережили Италия и США. Пусть лучше нас он не постигнет, но мы не можем дать, никто в мире не может дать, 100% гарантии, что этого не будет. Поэтому, когда не дай Господь это случится - нам надо элементарно спасать людей”, - сказала Ольга Голубовская.

Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.