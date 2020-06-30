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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 32514 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 49326 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118107 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121636 просмотра

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4 марта, 13:25 • 118888 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102955 просмотра

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Мы должны готовиться к сценарию Италии и США по COVID-19 - Голубовская

Мы должны готовиться к сценарию Италии и США по COVID-19 - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 19893 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украине нужно готовиться к тому сценарию, который пережили Италия и США из-за COVID-19, даже если он не наступит. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Я вообще считаю, что как говорят “Хочешь мира - готовься к войне”. Поэтому, мы все равно должны готовится к тому сценарию, который пережили Италия и США. Пусть лучше нас он не постигнет, но мы не можем дать, никто в мире не может дать, 100% гарантии, что этого не будет. Поэтому, когда не дай Господь это случится - нам надо элементарно спасать людей”, - сказала Ольга Голубовская.

Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.

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