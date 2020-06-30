Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Кабмін проводить підготовку до другої хвилі пандемії коронавірусу: наразі Україна має близько 30 тисяч ліжок для потенційно хворих. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгіршого сценарію. Але медицина має бути готовою до всього", – сказав Володимир Зеленський.
Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. За останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли.
"Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості. У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів", - йдеться у повідомленні.
Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом захворюваності на COVID-19.