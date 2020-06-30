У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом захворюваності на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97, Рівненській області – 74 та Одеській області – 66", - зазначив Степанов.

За даними ЦГЗ, усього проведених досліджень в Україні: методом ПЛР — 656 122, методом ІФА — 202 618.

"Кількість активних хворих станом на 30 червня складає 24 060 осіб. Наразі госпіталізовано 4724 особи, з них 92 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 836 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 393 пацієнти. 32 498 хворих перебували на амбулаторному лікуванні", - резюмували у ЦГЗ.

Загалом випадки підтверджено:

▪️ Вінницька обл. — 1864 (1179 одужали);
▪️ Волинська обл. — 2368 (694 одужали);
▪️ Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);
▪️ Донецька обл. — 481 (163 одужали);
▪️ Житомирська обл. — 1404 (746 одужали);
▪️ Закарпатська обл. — 2889 (943 одужали);
▪️ Запорізька обл. — 572 (418 одужали);
▪️ Івано-Франківська обл. — 2395 (1098 одужали);
▪️ м. Київ — 5037 (1563 одужали);
▪️ Київська обл. — 2546 (1332 одужали);
▪️ Кіровоградська обл. — 646 (536 одужали);
▪️ Луганська обл. — 80 (58 одужали);
▪️ Львівська обл. — 5435 (747 одужали);
▪️ Миколаївська обл. — 444 (281 одужав);
▪️ Одеська обл. — 1698 (736 одужали);
▪️ Полтавська обл. — 314 (268 одужали);
▪️ Рівненська обл. — 3712 (1769 одужали);
▪️ Сумська обл. — 297 (222 одужали);
▪️ Тернопільська обл. — 1919 (1140 одужали);
▪️ Харківська обл. — 2134 (1086 одужали);
▪️ Херсонська обл. — 191 (176 одужали);
▪️ Хмельницька обл. — 803 (544 одужали);
▪️ Черкаська обл. — 642 (458 одужали);
▪️ Чернівецька обл. — 4801 (1900 одужали);
▪️ Чернігівська обл. — 536 (145 одужали).

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700.

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