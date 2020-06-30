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Ми повинні готуватися до сценарію Італії та США щодо COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

 • 19897 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що Україні потрібно готуватися до того сценарію, який пережили Італія і США через COVID-19, навіть якщо він не настане. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Я взагалі вважаю, що як кажуть" Хочеш миру - готуйся до війни". Тому, ми все одно повинні готується до того сценарію, який пережили Італія і США. Нехай краще нас він не торкнеться, але ми не можемо дати, ніхто в світі не може дати, 100% гарантії, що цього не буде. Тому, коли, не дай Господь, це трапиться - нам треба елементарно рятувати людей", - сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.

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