Ми повинні готуватися до сценарію Італії та США щодо COVID-19 - Голубовська

"Я взагалі вважаю, що як кажуть" Хочеш миру - готуйся до війни". Тому, ми все одно повинні готується до того сценарію, який пережили Італія і США. Нехай краще нас він не торкнеться, але ми не можемо дати, ніхто в світі не може дати, 100% гарантії, що цього не буде. Тому, коли, не дай Господь, це трапиться - нам треба елементарно рятувати людей", - сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.