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“Мы не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против россии, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с россией”, – заявил он.

"россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях", - добавил он.

Детали

Эрдоган является лидером в “гонке” за кресло президента Турции. Второй тур голосования состоится 28 мая. Эрдоган и его главный соперник Кемаль Кылычдароглу расходятся во мнениях по ряду внешнеполитических вопросов, включая дипломатию с Западом и россией.

В частности, Кылычдароглу пообещал “исправить годы напряженной дипломатии с Западом”. Он также сказал, что не будет стремиться подражать отношениям Эрдогана с путиным, основанных на личных интересах.

Перед первым туром выборов Кылычдароглу ужесточил свой тон в отношении кремля, обвинив его во вмешательстве в выборы в Турции и пригрозив разорвать отношения между двумя странами.

Эрдоган, в свою очередь, улучшил свои отношения с путиным — и он считает, что Запад должен последовать его примеру.

“Запад придерживается не очень сбалансированного подхода. Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как россия, что было бы гораздо более удачным подходом”, — сказал он CNN.

Он обвинил своего соперника в стремлении «отвязать» Турцию от россии.

Свое мнение касаемо необходимости хороших отношений с россией Эрдоган аргументировал “зерновой инициативой”, заявив, что она состоялась “благодаря отношениям с путиным”.

“Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом путиным”, — сказал он CNN.

В интервью Эрдоган затронул еще один ключевой момент напряженности в отношениях Турции с Западом: вступление Швеции в НАТО.

«Пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО», — сказал Эрдоган.

“Сейчас мы не готовы к Швеции. Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом”, — добавил он.

Эрдоган также раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он назвал его “автократом” в своей кампании 2020 года за Белый дом.

Комментируя выборы президента, Эрдоган оптимистично отозвался о продолжающейся президентской гонке.

“Это новый опыт для турецкой демократии. Я верю, что мой народ выступит за сильную демократию на выборах в следующее воскресенье”, — сказал он.

Дополнение

Как стало известно 17 мая, зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

Ранее Эрдоган сообщил, что срок действия "зерновой сделки" продлен еще на два месяца. Турецкий лидер поблагодарил представителей рф и Украины за поддержку инициативы.

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