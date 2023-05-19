“Ми потрібні один одному”: Ердоган заявив про добрі відносини з росією та путіним

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“Ми не на тому етапі, коли стали б запроваджувати санкції проти росії, як це зробив Захід. Ми не зв'язані санкціями Заходу. Ми сильна держава, і у нас хороші відносини з росією”, – заявив він.

"росія і Туреччина потрібні одна одній у всіх можливих сферах", - додав він.

Деталі

Ердоган є лідером у “перегонах” за крісло президента Туреччини. Другий тур голосування відбудеться 28 травня. Ердоган і його головний суперник Кемаль Киличдароглу розходяться в думках щодо низки зовнішньополітичних питань, включно з дипломатією із Заходом і росією.

Зокрема, Киличдароглу пообіцяв “виправити роки напруженої дипломатії із Заходом”. Він також сказав, що не прагнутиме наслідувати відносини Ердогана з путіним, які ґрунтуються на особистих інтересах.

Перед першим туром виборів Киличдароглу посилив свій тон щодо кремля, звинувативши його у втручанні у вибори в Туреччині і пригрозивши розірвати відносини між двома країнами.

Ердоган, зі свого боку, поліпшив свої відносини з путіним, і він вважає, що Захід має наслідувати його приклад.

“Захід дотримується не дуже збалансованого підходу. Вам потрібен збалансований підхід до такої країни, як росія, що було б набагато більш вдалим підходом”, - сказав він CNN.

Він звинуватив свого суперника в прагненні «відв'язати» Туреччину від росії.

Свою думку стосовно необхідності хороших відносин з росією Ердоган аргументував “зерновою ініціативою”, заявивши, що вона відбулася “завдяки відносинам з путіним”.

“Це стало можливим завдяки нашим особливим відносинам із президентом путіним”, - сказав він CNN.

В інтерв'ю Ердоган торкнувся ще одного ключового моменту напруженості у відносинах Туреччини із Заходом: вступу Швеції до НАТО.

«Поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних угруповань у Туреччині вільно блукати Швецією, вулицями Стокгольма, ми не можемо прихильно ставитися до членства Швеції в НАТО», - сказав Ердоган.

“Зараз ми не готові до Швеції. Тому що країна НАТО повинна займати тверду позицію, коли йдеться про боротьбу з тероризмом”, - додав він.

Ердоган також розкритикував президента США Джо Байдена за те, що він назвав його “автократом” у своїй кампанії 2020 року за Білий дім.

Коментуючи вибори президента, Ердоган оптимістично відгукнувся про президентські перегони, що тривають.

“Це новий досвід для турецької демократії. Я вірю, що мій народ виступить за сильну демократію на виборах наступної неділі”, - сказав він.

Доповнення

Як стало відомо 17 травня, зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Раніше Ердоган повідомив, що термін дії "зернової угоди" продовжено ще на два місяці. Турецький лідер подякував представникам рф і України за підтримку ініціативи.

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