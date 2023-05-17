Не продлили, а разблокировали: Кубраков о решении по "зерновой сделке"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Цитата

"Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению — Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны. Отмечу, что Зерновая инициатива была и есть действующей, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, до 18 июля", - сообщил Кубраков.

По его словам, на сегодня на нужды мира уже отправлено 30,4 млн тонн агропродукции.

Добавим

Вице-премьер напомнил, что с середины апреля россия безосновательно начала ограничивать работу Инициативы, а с мая фактически заблокировала ее отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты. Почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% — это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев.

"Мы приветствуем продолжение работы Инициативы, но подчеркиваем, что она должна работать эффективно. Для этого нужно устранить проблемы, которые уже несколько месяцев подряд создает россия путем саботажа инспекций и регистрации нового флота. Надеемся, что наши партнеры приложат все усилия, чтобы зерновая сделка начала полноценно работать на продовольственную безопасность мира, а россия наконец прекратит использовать пищу как оружие и для шантажа", - резюмировал Кубраков.

Ранее

Ранее Эрдоган сообщил, что срок действия "зерновой сделки" продлен еще на два месяца. Турецкий лидер поблагодарил представителей рф и Украины за поддержку инициативы.

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