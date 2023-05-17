Не продовжили, а розблокували: Кубраков про рішення по "зерновій угоді"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
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"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді — Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони. Зазначу, що Зернова ініціатива була і є діючою, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів, до 18 липня", - повідомив Кубраков.
За його словами, на сьогодні на потреби світу вже відправлено 30,4 млн тонн агропродукції.
Додамо
Віце-прем'єр нагадав, що з середини квітня росія безпідставно почала обмежувати роботу Ініціативи, а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів. Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90% — це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв.
"Ми вітаємо продовження роботи Ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту. Сподіваємося, що наші партнери докладуть всі зусилля аби зернова угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а росія врешті припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу", - резюмував Кубраков.
Раніше
Раніше Ердоган повідомив, що термін дії "зернової угоди" продовжено ще на два місяці. Турецький лідер подякував представникам рф та України за підтримку ініціативи.
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