"Мы ошиблись": Меркель впервые прокомментировала ситуацию в Афганистане

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“Мы все — и я должна взять ответственность и на себя — просчитались относительно развития событий в Афганистане”, — сказала Меркель.

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“Аль-Каида” уже не может организовывать такие теракты из Афганистана против США, как в сентябре 2011 года, но все остальное удалось не так, как мы хотели и планировали. И этот вывод плачевен для многих афганцев, которые на этом пути очень много сделали, но, совершенно очевидно, что развитие оказалось не таким большим“, — сказала она журналистам в Берлине в понедельник вечером.

По ее словам, для перемен к лучшему в стране нужно было намного больше времени.

“Мы были почти 20 лет в Афганистане, за этот срок этого добиться не удалось. Поэтому нужно сказать, что усилия не оказались успешными, нужно извлечь уроки из этого и ставить более обозримые цели”, — считает она.

Меркель также назвала условия в Кабуле очень сложными. По ее словам, Германия будет координировать усилия по эвакуации граждан и свои дальнейшие действия с Францией.

“Сегодня я говорила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, мы будем активно согласовывать эвакуацию и дальнейшие действия, здесь будет тесное немецко-французское сотрудничество”, — сказала она.

Канцлер добавила: “Необходимо координировать усилия в международном ключе, в аэропорту Кабула основные силы — это США и Турция. Нам помогают дружественные государства, и мы помогаем тем, кому это нужно”.

Ранее

Как заявил сегодня в Берлине глава германского Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет — ситуация в Афганистане, где радикальное движение “Талибан” накануне взяло под контроль столицу, представляет собой “политическую и гуманитарную катастрофу”, это все — “самый большой провал НАТО в истории”.

Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.