"Ми помилилися": Меркель вперше прокоментувала ситуацію в Афганістані

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“Ми всі — і я повинна взяти відповідальність і на себе — прорахувалися щодо розвитку подій в Афганістані”, — сказала Меркель.

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“Аль-Каїда” вже не може організовувати такі теракти з Афганістану проти США, як у вересні 2011 року, але все інше вдалося не так, як ми хотіли і планували. І цей висновок плачевний для багатьох афганців, які на цьому шляху дуже багато зробили, але, цілком очевидно, що розвиток виявився не таким великим“, — сказала вона журналістам у Берліні в понеділок увечері.

За її словами, для змін на краще в країні потрібно було набагато більше часу.

“Ми були майже 20 років в Афганістані, за цей термін цього добитися не вдалося. Тому потрібно сказати, що зусилля не виявилися успішними, потрібно винести уроки з цього і ставити більш доступні для огляду цілі”, — вважає вона.

Меркель також назвала умови в Кабулі дуже складними. За її словами, Німеччина координуватиме зусилля щодо евакуації громадян і свої подальші дії з Францією.

“Сьогодні я говорила з президентом Франції Емманюелем Макроном, ми будемо активно погоджувати евакуацію і подальші дії, тут буде тісне німецько-французьке співробітництво”, — сказала вона.

Канцлерка додала: “Необхідно координувати зусилля в міжнародному ключі, в аеропорту Кабула основні сили — це США і Туреччина. Нам допомагають наші дружні держави, і ми допомагаємо тим, кому це потрібно”.

Раніше

Як заявив сьогодні в Берліні глава німецького Християнсько-демократичного союзу, кандидат у канцлери ФРН Армін Лашет — ситуація в Афганістані, де радикальний рух “Талібан” напередодні взяв під контроль столицю, являє собою “політичну і гуманітарну катастрофу”, це все — “найбільший провал НАТО в історії”.

Бойовики “Талібану” 15 серпня без боюувійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.