Глава ХДС та ймовірний наступник Меркель назвав ситуацію в Афганістані "найбільшим провалом НАТО в історії"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ситуація в Афганістані, де радикальний рух “Талібан” напередодні взяв під контроль столицю, являє собою “політичну і гуманітарну катастрофу”. Про це заявив у понеділок в Берліні глава німецького Християнсько-демократичного союзу, кандидат у канцлери ФРН Армін Лашет, пише УНН.

Деталі

“Це найбільший провал НАТО з моменту його заснування”, — сказав він. За словами політика, потрібно говорити про причини, які призвели до цього, а також робити висновки і аналізувати помилки.

Бойовики “Талібану” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Доповнення

На сьогоднішній день в Афганістані перебуває український борт, який повинен евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, мова йде про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім маленькі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

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