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У нас нет информации о кибератаках на серверы Telegram с территории страны - МИД Китая

Киев • УНН

 • 7029 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в четверг не стал комментировать информацию о том, что причиной сбоя в работе Telegram является серия DDoS-атак на его серверы с территории Китая, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

У нас нет информации о кибератаках на серверы Telegram с территории страны - МИД Китая

“Мне неизвестно о том, что вы упоминаете. Могу сказать, что Китай всегда выступает против кибератак в любой форме и также является жертвой таких нападений”, — сказал он.

“Мы всегда призывали международное сообщество сотрудничать и посредством диалога на равноправной основе вместе обеспечивать безопасность киберпространства”, — резюмировал дипломат.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.

Создатель Telegram Павел Дуров в четверг связал кибератаки на мессенджер с беспорядками в Гонконге. По его словам, использованные при атаке “IP-адреса расположены преимущественно в Китае”. Как утверждал предприниматель в публикации в своем Twitter, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба “совпадали по времени с протестами в Гонконге”. “Этот случай не являлся исключением”, — добавил он.

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