Дуров пов'язав збій в Telegram з протестами у Гонконзі

Він пояснив, що кібератака відбувалася одночасно з протестами в Гонконзі, учасники яких координувалися через Telegram, а IP-адреси, використані при атаці, були розташовані переважно в Китаї.

У Гонконзі протягом вже декількох днів проходять масові акції протесту. Їх викликав непопулярний в народі законопроект, який дозволить налагодити механізм екстрадиції осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, з автономного Гонконгу в материковий Китай. Місцеві опозиційні сили вважають, що це підриває автономний статус Гонконгу, створює загрозу демократичним правам і свободам, а також може призвести до переслідування правозахисників. У середу десятки тисяч демонстрантів знову вийшли на вулиці, оточили урядовий комплекс, повністю паралізувавши його роботу.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.

Нещодавно Дуров заявив про спроби влади зламати Telegram тих, хто писав про протести в Єкатеринбурзі.