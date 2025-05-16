Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

Томмі Лі та його четверта офіційна дружина Бріттані Фурлан вирішили роз'їхатися після шести років шлюбу. Імовірною причиною розладу став алкоголь. Можливо пара оформить розлучення офіційно. Про це пише УНН із посиланням на Pagesix.

Деталі

За повідомленнями близьких до пари джерел, пара вже два тижні живе окремо. Причиною такого розриву стали нібито міцні стосунки барабанника Mötley Crüe з алкоголем. Видання TMZ також стверджує, що рок-зірка "не бажає тверезити".

Попри те, що подружжя більше не живе разом під одним дахом, повідомляється, що пара все ще підтримує зв'язок. Джерела також зазначили, що наразі неясно, чи планує хтось зі сторін подавати на розлучення.

Нещодавно 62-річний Лі натякнув на свої подружні проблеми в соціальних мережах, коли відписався від 38-річної Фурлан в Instagram.

У четвер він також виклав відео у сторіс із повідомленням: "Вибачте, почуття, яких ви намагаєтеся досягти, від’єдналися і більше недоступні. Будь ласка, відведіть свої емоції деінде".

Представники Фурлан та Лі не відповіли на запити Page Six про коментарі.

Додамо

Лі та Фурлан почали зустрічатися у 2017 році. У 2019 пара одружилась у День святого Валентина - рівно через рік після того, як музикант освідчився, подарувавши дівчині величезну обручку у формі серця. Пара не хотіла мати спільних дітей.

Цей шлюб став четвертим для Лі. Перед цим він ходив до вівтаря з Елейн Старчук, Гізер Локлір і, найвідомішою з колишніх дружин - Памелою Андерсон. З нею у музиканта двоє синів: 28-річний Брендон Томас і 27-річний Ділан Джаггер. Андерсон та Лі були одружені з 1995 по 1998 рік.

Раніше Андерсон звинувачувала Фурлан у тому, що та "сприяла випивці Лі". Начебто це навіть стало причиною великої бійки батька зі старшим сином.

Приблизно в той же час джерело повідомило Page Six, що Фурлан "вбила клин" між Лі та його близьким колом з моменту початку стосунків пари, що викликало занепокоєння серед його друзів.

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