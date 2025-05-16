Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

Томми Ли и его четвертая официальная жена Бриттани Фурлан решили разъехаться после шести лет брака. Вероятной причиной разлада стал алкоголь. Возможно, пара оформит развод официально. Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

По сообщениям близких к паре источников, пара уже две недели живет отдельно. Причиной такого разрыва стали якобы крепкие отношения барабанщика Mötley Crüe с алкоголем. Издание TMZ также утверждает, что рок-звезда "не желает трезветь".

Несмотря на то, что супруги больше не живут вместе под одной крышей, сообщается, что пара все еще поддерживает связь. Источники также отметили, что пока неясно, планирует ли кто-то из сторон подавать на развод.

Недавно 62-летний Ли намекнул на свои супружеские проблемы в социальных сетях, когда отписался от 38-летней Фурлан в Instagram.

В четверг он также выложил видео в сторис с сообщением: "Извините, чувства, которых вы пытаетесь достичь, отсоединились и больше недоступны. Пожалуйста, отведите свои эмоции в другое место".

Представители Фурлан и Ли не ответили на запросы Page Six о комментариях.

Добавим

Ли и Фурлан начали встречаться в 2017 году. В 2019 пара поженилась в День святого Валентина - ровно через год после того, как музыкант признался, подарив девушке огромное кольцо в форме сердца. Пара не хотела иметь общих детей.

Этот брак стал четвертым для Ли. Перед этим он ходил к алтарю с Элейн Старчук, Хизер Локлир и, самой известной из бывших жен - Памелой Андерсон. С ней у музыканта двое сыновей: 28-летний Брендон Томас и 27-летний Дилан Джаггер. Андерсон и Ли были женаты с 1995 по 1998 год.

Ранее Андерсон обвиняла Фурлан в том, что та "способствовала выпивке Ли". Якобы это даже стало причиной большой драки отца со старшим сыном.

Приблизительно в то же время источник сообщил Page Six, что Фурлан "вбила клин" между Ли и его близким кругом с момента начала отношений пары, что вызвало беспокойство среди его друзей.

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