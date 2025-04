Дуров связал сбой в Telegram с протестами в Гонконге

Он пояснил, что кибератака происходила одновременно с протестами в Гонконге, участники которых координировались через Telegram, а IP-адреса, использованные при атаке, были расположены преимущественно в Китае.

В Гонконге в течение уже нескольких дней проходят массовые акции протеста. Их вызвал непопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, создает угрозу демократическим правам и свободам, а также может привести к преследованию правозащитников. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс, полностью парализовав его работу.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb / s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram ). This case was not an exception.

— Pavel Durov (@durov) 12 июня 2019

Недавно Дуров заявил о попытках власти взломать Telegram тех, кто писал о протестах в Екатеринбурге.