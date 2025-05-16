Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі Київщину атакували ворожі БпЛА, сили ППО працювали ефективно. У Білоцерківському та Бучанському районах є пошкодження адміністративних та приватних будівель.
Київську область уночі російські війська атакували дронами. Через атаку рф у Білоцерківському та Бучанському районах є пошкодження, повідомили у п'ятницю у Київській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - написав голова ОВА.
З його слів, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку
Поліція Київщини показала наслідки атаки ворога в області.
Атака дронів рф на Київ: зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа16.05.25, 07:23 • 2756 переглядiв