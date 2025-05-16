Ночная атака рф на Киевскую область задела два района: показали последствия

Киевскую область ночью российские войска атаковали дронами. Из-за атаки рф в Белоцерковском и Бучанском районах есть повреждения, сообщили в пятницу в Киевской ОВА в Telegram, пишет УНН.

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"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - написал глава ОВА.

По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома - сообщил Калашник.

Полиция Киевщины показала последствия атаки врага в области.

Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар