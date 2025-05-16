Ночная атака рф на Киевскую область задела два района: показали последствия
Киев • УНН
Ночью Киевскую область атаковали вражеские БПЛА, силы ПВО работали эффективно. В Белоцерковском и Бучанском районах есть повреждения административных и частных зданий.
Киевскую область ночью российские войска атаковали дронами. Из-за атаки рф в Белоцерковском и Бучанском районах есть повреждения, сообщили в пятницу в Киевской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - написал глава ОВА.
По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома
Полиция Киевщины показала последствия атаки врага в области.
Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар16.05.25, 07:23 • 2698 просмотров