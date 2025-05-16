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Ночная атака рф на Киевскую область задела два района: показали последствия

Киев • УНН

 • 6222 просмотра

Ночью Киевскую область атаковали вражеские БПЛА, силы ПВО работали эффективно. В Белоцерковском и Бучанском районах есть повреждения административных и частных зданий.

Ночная атака рф на Киевскую область задела два района: показали последствия

Киевскую область ночью российские войска атаковали дронами. Из-за атаки рф в Белоцерковском и Бучанском районах есть повреждения, сообщили в пятницу в Киевской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - написал глава ОВА.

По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома

- сообщил Калашник.

Полиция Киевщины показала последствия атаки врага в области.

Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар16.05.25, 07:23 • 2698 просмотров

Юлия Шрамко

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