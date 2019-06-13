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Ми не маємо інформації про кібератаки на сервери Telegram з території країни - МЗС Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан на брифінгу в четвер не став коментувати інформацію про те, що причиною збою в роботі Telegram є серія DDoS-атак на його сервери з території Китаю, пише УНН з посиланням на прес-службу МЗС КНР.

Ми не маємо інформації про кібератаки на сервери Telegram з території країни - МЗС Китаю

“Мені невідомо про те, що ви згадуєте. Можу сказати, що Китай завжди виступає проти кібератак в будь-якій формі і також є жертвою таких нападів”, — сказав він.

“Ми завжди закликали міжнародне співтовариство співпрацювати і за допомогою діалогу на рівноправній основі разом забезпечувати безпеку кіберпростору”, — резюмував дипломат.

У середу Telegram попередив про потужну DDoS-атаку на свої сервери, через яку користувачі в деяких країнах могли зіткнутися з неполадками. За даними сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, про збої повідомляли жителі Китаю, Сінгапуру, Австралії, Північної та Південної Америки, проблеми відзначалися в Європі.

Творець Telegram Павло Дуров в четвер пов’язав кібератаку на месенджер з заворушеннями в Гонконзі. За його словами, використані при атаці “IP-адреси розташовані переважно в Китаї”. Як стверджував підприємець в публікації в своєму Twitter, такі масові кібератаки спонсоруються державними структурами. За словами Дурова, в минулому все DDoS-атаки на Telegram такого масштабу “збігалися за часом з протестами в Гонконзі”. “Цей випадок не був винятком”, — додав він.

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