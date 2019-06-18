Мы старались создать все условия для подготовки сборной U-20 – Протасов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Выце-президент УАФ Олег Протасов, комментируя триумфальную победу украинкой сборной U-20 на ЧМ, рассказал о просьбах тренерского штаба и о подготовке игроков накануне. По его словам УАФ старались создать максимально комфортные условия, передает УНН со ссылкой на спортивный портал Footboom.
"...сборной мы старались создать комфортные условия для подготовки и выступлений в финальных турнирах. Далеко за фактами ходить не надо. Это, к примеру, организация перед чемпионатом мира контрольного матча с ЮАР в Украине – именно так хотел тренерский штаб нашей сборной.
А потом, уже во время самого ЧМ, решение ситуации с Андреем Луниным. Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко согласился оставить голкипера на матч 1/8 финала. А после этого для Лунина по инициативе президента УАФ Андрея Павелко был организован чартерный рейс в Польшу. И я очень рад, что наши совместные усилия привели к историческому мировому триумфу сборной Украины! Еще раз поздравляю всех, кто болеет за украинский футбол!" - сказал он.
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Протасов отметил, что роль УАФ в достижениях молодежки отметил ранее и главный тренер чемпионов.
"Это огромный успех и каждого из них лично, и всего украинского футбола. Не случайно ведь об этом говорил Александр Петраков, тренер новоиспеченных чемпионов мира на пресс-конференции после победы в финале. Александр Владимирович отметил и роль Украинской ассоциации футбола, в которой всегда прислушивались к пожеланиям этого наставника", - сказал Протасов.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.