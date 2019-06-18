Ми намагалися створити всі умови для підготовки збірної U-20 – Протасов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вице-президент УАФ Олег Протасов, коментуючи тріумфальну перемогу українкою збірної U-20 на ЧС, розповів про прохання тренерського штабу і про підготовку гравців напередодні. За його словами УАФ намагалися створити максимально комфортні умови, передає УНН з посиланням на спортивний портал Footboom.
"...збірної ми намагалися створити комфортні умови для підготовки і виступів у фінальних турнірах. Далеко за фактами ходити не треба. Це, наприклад, організація перед чемпіонатом світу контрольного матчу з ПАР в Україні - саме так хотів тренерський штаб нашої збірної.
А потім, уже під час самого ЧС, рішення ситуації з Андрієм Луніним. Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко погодився залишити голкіпера на матч 1/8 фіналу. А після цього для Луніна з ініціативи президента УАФ Андрія Павелко був організований чартерний рейс до Польщі. І я дуже радий, що наші спільні зусилля привели до історичного світового тріумфу збірної України! Ще раз вітаю всіх, хто вболіває за український футбол!"- сказав він.
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Протасов зазначив, що роль УАФ в досягненнях молодіжки зазначив раніше і головний тренер чемпіонів.
"Це величезний успіх і кожного з них особисто, і всього українського футболу. Адже не випадково про це говорив Олександр Петраков, тренер новоспечених чемпіонів світу на прес-конференції після перемоги в фіналі. Олександр Володимирович зазначив і роль Української асоціації футболу, в якій завжди прислухалися до побажань цього наставника", - сказав Протасов.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.