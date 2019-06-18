Украина может принять один из следующих молодежных чемпионатов мира по футболу - Павелко

"Думаю, когда будет следующий молодежный ЧМ в Европе, мы будем иметь все возможности, чтобы принять такой праздник. Но сегодня за это право будут бороться страны с других континентов.

Президенту ФИФА Инфантино понравились наши игроки и тренеры. Воспользовавшись моментом, я пригласил его в Украину. Наша страна выиграла чемпионат мира, поэтому ему было бы приятно.

Мы даже не мечтали, что сможем привезти в Украину главный трофей, но наша команда, оказывается, имеет боевой характер. Приехав на чемпионат мира и почувствовав в себе силы, доказали, что наша команда лучше, и вписали свое имя в историю. Мне было приятно, когда президенты других ассоциаций и федераций приходили и благодарили Украину за такую красивую игру нашей команды", - рассказал Павелко.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.