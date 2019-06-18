Україна може прийняти один з наступних молодіжних чемпіонатів світу з футболу - Павелко

"Думаю, коли буде наступний молодіжний ЧС в Європі, ми матимемо всі можливості, щоб прийняти таке свято. Але сьогодні за це право боротимуться країни з інших континентів.

Президенту ФІФА Інфантіно сподобалися наші гравці і тренери. Скориставшись моментом, я запросив його в Україну. Наша країна виграла чемпіонат світу, тому йому було б приємно.

Ми навіть не мріяли, що зможемо привезти в Україну головний трофей, але наша команда, виявляється, має бойовий характер. Приїхавши на чемпіонат світу і відчувши у собі сили, довели, що наша команда краща, і вписали своє ім'я в історію. Мені було приємно, коли президенти інших асоціацій і федерацій приходили і дякували Україні за таку красиву гру нашої команди", - розповів Павелко.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.