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Україна може прийняти один з наступних молодіжних чемпіонатів світу з футболу - Павелко

Київ • УНН

 • 7898 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент Української асоціації футбол (УАФ) Андрій Павелко не виключає можливість проведення в найближчій перспективі молодіжного чемпіонату світу в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю спортивному виданню Tribuna.com, передає УНН.

Україна може прийняти один з наступних молодіжних чемпіонатів світу з футболу - Павелко

"Думаю, коли буде наступний молодіжний ЧС в Європі, ми матимемо всі можливості, щоб прийняти таке свято. Але сьогодні за це право боротимуться країни з інших континентів.

Президенту ФІФА Інфантіно сподобалися наші гравці і тренери. Скориставшись моментом, я запросив його в Україну. Наша країна виграла чемпіонат світу, тому йому було б приємно.

Ми навіть не мріяли, що зможемо привезти в Україну головний трофей, але наша команда, виявляється, має бойовий характер. Приїхавши на чемпіонат світу і відчувши у собі сили, довели, що наша команда краща, і вписали своє ім'я в історію. Мені було приємно, коли президенти інших асоціацій і федерацій приходили і дякували Україні за таку красиву гру нашої команди", - розповів Павелко.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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