МИ-5: разведка рф нацеливается, чтобы вызвать «хаос на британских и европейских улицах» - ВВС
Киев • УНН
Глава МИ-5 предупреждает об угрозе от российской разведки, которая нацелена на создание хаоса в Британии и Европе. ГРУ проводит операции по поджогам, диверсиям и другим действиям для дестабилизации ситуации.
Глава внутренней разведки Великобритании предупреждает, что российская разведка поставила себе цель устроить «хаос на британских и европейских улицах». Возможно, Великобритания сейчас сталкивается с серьезной многослойной угрозой.
Пишет УНН с ссылкой на службу новостей Британской телерадиовещательной корпорации и CNN.
Глава службы внутренней безопасности МИ-5, гендиректор Службы безопасности (МИ5) Кен МакКаллум сообщил, что российское разведывательное управление ГРУ продолжает «постоянную миссию по сеять хаос на британских и европейских улицах», проводя операции, которые включают «поджоги, диверсии и многое другое».
У МИ-5 огромная работа. Первые 20 лет моей карьеры здесь были наполнены террористическими угрозами. ... Теперь мы сталкиваемся с ними наряду с поддерживаемыми государством заговорами с убийствами и диверсиями на фоне большой наземной войны в Европе
Он напомнил, что более 750 российских дипломатов были высланы из европейских стран с момента начала вторжения в Украину. Большинство по обвинению в шпионаже.
Напомним,
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