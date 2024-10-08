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МИ-5: разведка рф нацеливается, чтобы вызвать «хаос на британских и европейских улицах» - ВВС

МИ-5: разведка рф нацеливается, чтобы вызвать «хаос на британских и европейских улицах» - ВВС

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:58  •  2316 просмотра

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Глава МИ-5 предупреждает об угрозе от российской разведки, которая нацелена на создание хаоса в Британии и Европе. ГРУ проводит операции по поджогам, диверсиям и другим действиям для дестабилизации ситуации.

Глава внутренней разведки Великобритании предупреждает, что российская разведка поставила себе цель устроить «хаос на британских и европейских улицах».  Возможно, Великобритания сейчас сталкивается с серьезной многослойной угрозой.

Пишет УНН с ссылкой на службу новостей Британской телерадиовещательной корпорации и CNN.

Глава службы внутренней безопасности МИ-5, гендиректор Службы безопасности (МИ5) Кен МакКаллум сообщил, что российское разведывательное управление ГРУ продолжает «постоянную миссию по сеять хаос на британских и европейских улицах», проводя операции, которые включают «поджоги, диверсии и многое другое».

У МИ-5 огромная работа. Первые 20 лет моей карьеры здесь были наполнены террористическими угрозами. ... Теперь мы сталкиваемся с ними наряду с поддерживаемыми государством заговорами с убийствами и диверсиями на фоне большой наземной войны в Европе

- сказал МакКаллум.

Он напомнил, что более 750 российских дипломатов были высланы из европейских стран с момента начала вторжения в Украину. Большинство по обвинению в шпионаже.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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