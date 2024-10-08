МІ-5: розвідка рф націлюється, щоб викликати "хаос на британських і європейських вулицях" - ВВС
Київ • УНН
Глава МІ-5 попереджає про загрозу від російської розвідки, яка націлена на створення хаосу в Британії та Європі. ГРУ проводить операції з підпалів, диверсій та інших дій для дестабілізації ситуації.
Глава внутрішньої розвідки Великої Британії попереджає, що російська розвідка поставила собі за мету влаштувати "хаос на британських і європейських вулицях". Можливо, Велика Британія зараз стикається із серйозною багатошаровою загрозою.
Пише УНН із посиланням на службу новин Британської телерадіомовної корпорації та CNN.
Глава служби внутрішньої безпеки МІ-5, гендиректор Служби безпеки (МІ5) Кен МакКаллум повідомив, що російське розвідувальне управління ГРУ продовжує "постійну місію, щоб сіяти хаос на британських і європейських вулицях", проводячи операції, які включають "підпали, диверсії та багато іншого".
У МІ-5 величезна робота.. Перші 20 років моєї кар'єри тут були наповнені терористичними загрозами. .. Тепер ми стикаємося з ними поряд із підтримуваними державою змовами з убивствами і диверсіями на тлі великої наземної війни в Європі
Він нагадав, що понад 750 російських дипломатів були вислані з європейських країн з моменту початку вторгнення в Україну. Більшість за звинуваченням у шпигунстві.
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