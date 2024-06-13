Якщо впаде Україна, впаде Європа - Остін
Київ • УНН
Якщо Україна потрапить під чобіт Путіна, то впаде і Європа, попередив міністр оборони США Ллойд Остін, підкресливши зобов'язання учасників "Рамштайну" допомогти Україні захистити свій суверенітет і безпеку.
Якщо Україна впаде, тоді впаде Європа. Про це заявив міністра оборони США Ллойд Остін під час брифінгу, та наголосив, що Контактна група у форматі "Рамштайн" буде продовжувати допомагати Україні захищати свій суверенітет та безпеку, передає кореспондент УНН.
Україна багато значить для США, для інших країн світу. Якщо Україна впаде під чоботом путіна, тоді впаде Європа. Якщо путін потопить Україну у нього буде тоді заохочення йти далі, а це перейде в набагато небезпечнішу стадію
За його словами, Контактної групи з питань оборони буде продовжувати допомагати Україні захищати свій суверенітет та безпеку.
Ми продовжуватимемо протистояти агресії путіна та його злочинам. Ми будемо надавати ППО для України, щоб вона могла захистити своє небо та будемо надавати те що їй необхідно
Доповнення
Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн).
Контактна група з питань оборони України (UDCG), коаліція з приблизно 50 країн, яка збирається щомісяця для обговорення потреб України в безпеці, вперше зібралася в квітні 2022 року. З часу її першого засідання країни-учасниці UDCG, за даними на кінець квітня 2024 року, спільно надали Україні понад 95 мільярдів доларів допомоги в галузі безпеки, зазначили у Пентагоні.