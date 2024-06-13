Если упадет Украина, упадет Европа - Остин

Если Украина упадет, тогда упадет Европа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга, и подчеркнул, что Контактная группа в формате "Рамштайн" будет продолжать помогать Украине защищать свой суверенитет и безопасность, передает корреспондент УНН.

Украина много значит для США, для других стран мира. Если Украина упадет под сапогом путина, тогда упадет Европа. Если путин потопит Украину у него будет тогда поощрение идти дальше, а это перейдет в гораздо более опасную стадию - сказал Остин.

По его словам, Контактной группы по вопросам обороны будет продолжать помогать Украине защищать свой суверенитет и безопасность.

Мы будем продолжать противостоять агрессии Путина и его преступлениям. Мы будем предоставлять ПВО для Украины, чтобы она могла защитить свое небо и будем предоставлять то, что ей необходимо - отметил Остин.

Дополнение

Аргентина присоединилась к Контактной группе по вопросам обороны Украины (в формате Раймштайн).

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG), коалиция из примерно 50 стран, которая собирается ежемесячно для обсуждения потребностей Украины в безопасности, впервые собралась в апреле 2022 года. Со времени ее первого заседания страны-участницы UDCG, по данным на конец апреля 2024 года, совместно предоставили Украине более 95 миллиардов долларов помощи в области безопасности, отметили в Пентагоне.