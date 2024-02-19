Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях

Международный суд ООН в понедельник, 19 февраля, начнет слушания по правовым последствиям действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года. Ожидается, что на процессе выступят представители 52 государств. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с просьбой дать оценку правовых последствий, которые "вытекают из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории", Генеральная ассамблея ООН выступила еще в декабре 2022 года. Речь идет, в частности, о "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение", приводит выдержки из запроса Генассамблеи ООН агентство AFP.

Заключение Международного суда ООН носит консультативный характер и не является обязательным для исполнения. Процесс пройдет на фоне растущего международного давления на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС.

Напомним

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.