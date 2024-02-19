Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях
Киев • УНН
Международный суд ООН начнет слушания по оценке правовых последствий действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года.
Международный суд ООН в понедельник, 19 февраля, начнет слушания по правовым последствиям действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года. Ожидается, что на процессе выступят представители 52 государств. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с просьбой дать оценку правовых последствий, которые "вытекают из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории", Генеральная ассамблея ООН выступила еще в декабре 2022 года. Речь идет, в частности, о "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение", приводит выдержки из запроса Генассамблеи ООН агентство AFP.
Заключение Международного суда ООН носит консультативный характер и не является обязательным для исполнения. Процесс пройдет на фоне растущего международного давления на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС.
Напомним
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях
Международный суд ООН начнет слушания по оценке правовых последствий действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года.
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