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Міжнародний суд ООН оцінить дії Ізраїлю на палестинських територіях

Міжнародний суд ООН оцінить дії Ізраїлю на палестинських територіях

Київ • УНН

 • 25147 перегляди

Міжнародний суд ООН розпочне слухання щодо оцінки правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях з 1967 року.

Міжнародний суд ООН у понеділок, 19 лютого, розпочне слухання щодо правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях із 1967 року. Очікується, що на процесі виступлять представники 52 держав. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з проханням дати оцінку правових наслідків, які "випливають із політики та практики Ізраїлю на окупованій палестинській території", Генеральна асамблея ООН виступила ще в грудні 2022 року. Йдеться, зокрема, про "тривале порушення Ізраїлем права палестинського народу на самовизначення", наводить витримки із запиту Генасамблеї ООН агентство AFP.

Висновок Міжнародного суду ООН має консультативний характер і не є обов'язковим для виконання. Процес пройде на тлі зростаючого міжнародного тиску на Ізраїль через його військову операцію в секторі Газа у відповідь на напад бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо

Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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