Міжнародний суд ООН оцінить дії Ізраїлю на палестинських територіях
Київ • УНН
Міжнародний суд ООН розпочне слухання щодо оцінки правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях з 1967 року.
Міжнародний суд ООН у понеділок, 19 лютого, розпочне слухання щодо правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях із 1967 року. Очікується, що на процесі виступлять представники 52 держав. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що з проханням дати оцінку правових наслідків, які "випливають із політики та практики Ізраїлю на окупованій палестинській території", Генеральна асамблея ООН виступила ще в грудні 2022 року. Йдеться, зокрема, про "тривале порушення Ізраїлем права палестинського народу на самовизначення", наводить витримки із запиту Генасамблеї ООН агентство AFP.
Висновок Міжнародного суду ООН має консультативний характер і не є обов'язковим для виконання. Процес пройде на тлі зростаючого міжнародного тиску на Ізраїль через його військову операцію в секторі Газа у відповідь на напад бойовиків ХАМАС.
Нагадаємо
Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.