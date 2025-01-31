Международный день зебры и Всемирный день ювелира: что отмечают 31 января

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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 84516 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 108282 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 111430 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 115788 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

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"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 111868 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 109058 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

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В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
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В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102363 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

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Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101799 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

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Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
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Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день зебры и Всемирный день ювелира: что отмечают 31 января

Международный день зебры и Всемирный день ювелира: что отмечают 31 января

Киев  •  УНН

 • 6648 просмотра

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31 января отмечают Международный день зебры, Всемирный день ювелира и День святителей Афанасия и Кирилла. Каждый праздник имеет особое значение и сопровождается тематическими мероприятиями.

31 января отмечают Международный день зебры - экологический праздник, посвященный защите этих полосатых животных и их природной среды, пишет УНН.

Этот праздник был основан природоохранными организациями с целью привлечения внимания к необходимости сохранения этих уникальных животных, которые находятся под угрозой исчезновения из-за потери природной среды и браконьерства.

В международном контексте он известен как International Zebra Day. В Украине и других странах этот день сопровождается просветительскими мероприятиями в зоопарках и природоведческих музеях, тематическими экскурсиями, мастер-классами и благотворительными акциями, направленными на поддержку программ по охране дикой природы.

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь29.01.25, 18:44 • 112294 просмотра

31 января также является Всемирным днем ювелира - это праздник мастеров, которые создают уникальные украшения, сочетая традиции и современные технологии. Ювелирное искусство существует с древних времен, когда украшения символизировали власть, статус и защиту.

Сегодня этот день - возможность для ювелиров представить свои работы, обменяться опытом и узнать о новых тенденциях. Магазины и мастерские часто устраивают скидки и презентации, а поклонники украшений могут поддержать местных мастеров, приобретя их уникальные изделия.

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет29.01.25, 10:10 • 118928 просмотров

День святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских, отмечают 31 января в честь выдающихся богословов IV-V веков. Афанасий Великий боролся с арианством, а Кирилл Александрийский - с несторианством, защищая православное учение о Христе и Богородице.

В этот день в храмах проходят богослужения, где вспоминают их вклад в укрепление христианской веры. Верующие молятся святителям, прося мудрости и духовной стойкости.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
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