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Міжнародний день зебри та Всесвітній день ювеліра: що відзначають 31 січня

Міжнародний день зебри та Всесвітній день ювеліра: що відзначають 31 січня

Київ • УНН

 • 29574 перегляди

31 січня відзначають Міжнародний день зебри, Всесвітній день ювеліра та День святителів Афанасія і Кирила. Кожне свято має особливе значення та супроводжується тематичними заходами.

31 січня відзначають Міжнародний день зебри – екологічне свято, присвячене захисту цих смугастих тварин та їхнього природного середовища, пише УНН.

Це свято було започатковане природоохоронними організаціями з метою привернення уваги до необхідності збереження цих унікальних тварин, які знаходяться під загрозою зникнення через втрату природного середовища та браконьєрство.

У міжнародному контексті воно відоме як International Zebra Day. В Україні та інших країнах цей день супроводжується просвітницькими заходами в зоопарках і природничих музеях, тематичними екскурсіями, майстер-класами та благодійними акціями, спрямованими на підтримку програм з охорони дикої природи.

Улюблена онука королеви Єлизавети ІІ Беатріс народила доньку 29.01.25, 18:44 • 113778 переглядiв

31 січня також є Всесвітнім днем ювеліра – це свято майстрів, які створюють унікальні прикраси, поєднуючи традиції та сучасні технології. Ювелірне мистецтво існує з давніх часів, коли прикраси символізували владу, статус і захист.

Сьогодні цей день – можливість для ювелірів представити свої роботи, обмінятися досвідом і дізнатися про нові тенденції. Магазини та майстерні часто влаштовують знижки та презентації, а шанувальники прикрас можуть підтримати місцевих майстрів, придбавши їхні унікальні вироби.

Макрон анонсував реконструкцію Лувру: "Мона Ліза" переїде29.01.25, 10:10 • 120368 переглядiв

День святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських, відзначають 31 січня на честь видатних богословів IV–V століть. Афанасій Великий боровся з аріанством, а Кирило Олександрійський – із несторіанством, захищаючи православне вчення про Христа та Богородицю.

У цей день у храмах проходять богослужіння, де згадують їхній внесок у зміцнення християнської віри. Віряни моляться святителям, просячи мудрості та духовної стійкості.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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