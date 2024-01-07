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Международный день программистов, Рождество по старому стилю, День прялки. Что еще можно отметить седьмого января

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 04:11  •  22618 просмотра

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Международный день программиста отмечается седьмого января и знаменует собой процветание мировой ИТ-индустрии, рынок которой в Украине ежегодно растет на 20-30%.

Сегодня, седьмого января, отмечается Международный день программистов, пишет УНН.

В наши дни, когда профессия компьютерщика стала достаточно популярной, а специальность имеет большую градацию от простых пользователей до программистов высокого уровня, был введен праздник, который быстро стал известным среди широкого круга пользователей и специалистов.

До полномасштабного российского вторжения ІТ-рынок Украины рос ежегодно. К примеру, в 2021 году украинская IT-отрасль выросла на 36 % - с $5 млрд экспорта до $6,8 млрд. Рост в 20-30 % сохраняется ежегодно, как и увеличивается экспорт ІТ-услуг.

Седьмого января еще называют Днем прялки. Событие посвящено тому, что после рождественских праздников женщины возвращались к домашней работе, а прядение было одним из основных занятий женщин в средние века.

В некоторых странах сегодня отмечают День почтовой марки. Седьмого января 1831 года родился Генрих фон Стефан, который во второй половине XIX века возглавлял Почтовую службу Германии.

Генриха фон Стефана называют одним из родоначальников современной почты.

Еще 7 января можно отметить День "поездка в метро без штанов".

Оригинальная юмористическая полия была основана в 202 году в Нью-Йорке. Сейчас в этот день к шуточным поездкам в метро приобщаются жители более чем 60-и стран мира.

Христиане Украины, которые придерживаются старого стиля, сегодня отмечают Рождество Христово.

В этот день заканчивается Рождественский пост, следовательно можно употреблять мясо, молочные продукты, яйца.

Обязательно надо сходить в церковь и помолиться.

На Рождество дети и молодежь ходят колядовать. Уже разрешаются разнообразные развлечения.

На Рождество строго запрещено:

- заниматься домашними делами, и даже выносить мусор;

- идти на кладбище;

- ходить на охоту, рыбалку.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня, на следующий день после Крещения Господня, Собор Иоанна Предтечи.

Именно Иоанн предрек приход на землю Сына Божьего и крестил его в реке Иордан.

Иоанн Предтеча родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Однажды, когда Захарий совершал каждение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и предрек мужчине, что у него родится сын, которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим перед Богом и принесет большую радость народу израильскому.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу в том, что тот живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где держали 10 месяцев.

Во время банкета в честь дня рождения царя его любовница подговорила свою дочь, чтобы та потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что выполнит любую прихоть девушки, поэтому отправил в тюрьму воина, который отрубил голову Иоанну Предтече.

Именины седьмого января празднуют Иван, Афанасий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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