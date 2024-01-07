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Міжнародний день програмістів, Різдво за старим стилем, День прядки. Що ще можна відзначити сьомого січня

Міжнародний день програмістів, Різдво за старим стилем, День прядки. Що ще можна відзначити сьомого січня

Київ • УНН

 • 31307 перегляди

Міжнародний день програміста відзначається сьомього січня і знаменує собою процвітання світової ІТ-індустрії, ринок якої в Україні щороку зростає на 20-30%.

Сьогодні, сьомого січня, відзначається Міжнародний день програмістів, пише УНН.

В наші дні, коли фах ком’ютерника став досить популярним, а спеціальність має велику градацію від простих користувачів до програмістів високого рівня, було запроваджено свято, яке швидко стало відомим серед широкого кола користувачів і фахівців.

До повномасштабного російського вторгнення ІТ-ринок України зростав щороку. До прикладу, в 2021 році українська IT-галузь зросла на 36 % – з $5 млрд експорту до $6,8 млрд. Зростання в 20–30 % зберігається щороку, як і збільшується експорт ІТ-послуг.

Сьомого січня ще називають Днем прядки. Подія присвячена тому, що після різдвяних свят жінки поверталися до домашньої роботи, а прядіння було одним з основних занять жінок у середні віки.

У деяких країнах сьогодні відзначають День поштової марки. Сьомого січня 1831 року народився Генріх фон Стефан, який у другій половині ХІХ століття очолював Поштову службу Німеччини.

Генріха фон Стефана називають одним з родоначальників сучасної пошти.

Ще 7 січня можна відзначити День "поїздка у метро без штанів".

Оригінальна гумористична полія була започаткована у 202 році в Нью-Йорку. Нині в цей день до жартівливих поїздок у метро долучаються мешканці більше ніж 60-и країн світу.

Християни України, які дотримуються старого стилю, сьогодні відзначають Різдво Христове.

В цей день закінчується Різдвяний піст, отже можна вживати м’ясо, молочні продукти, яйця.

Обов’язково треба сходити до церкви та помолитися.

На Різдво діти та молодь ходять колядувати. Вже дозволяються різноманітні розваги.

На Різдво суворо заборонено:

– займатися домашніми справами, і навіть виносити сміття;

– йти на цвинтар;

– ходити на полювання, риболовлю.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні, на наступний день після Хрещення Господнього, Собор Іоанна Предтечі.

Саме Іоанн передрік прихід на землю Сина Божого та хрестив його у річці Йордан.

Іоанн Предтеча народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя. Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та передрік чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим поклявся, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі.

Іменини сьомого січня святкують Іван, Панас.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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