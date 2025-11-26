Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны

26 ноября мир отмечает Международный день борьбы с ожирением. В Украине эта проблема становится все острее из-за стресса, малоподвижности, дешевого питания и переедания. О том, насколько серьезной является проблема ожирения сегодня и какие факторы способствуют набору лишнего веса, рассказал корреспондентке УНН, врач-диетолог Александр Кущ.

Сегодня значительная часть украинцев живет в состоянии хронического стресса: война, нестабильность, бытовые трудности – все это отражается на пищевых привычках. Заедание стресса, отсутствие режима физической активности и дешевые высококалорийные продукты формируют опасный коктейль. Особенно проблемным врач-диетолог называет типичный рацион украинцев, который базируется на простых углеводах и жирах. Это продукты, которые дают быструю энергию, но при недостатке движения превращаются в жировые запасы.

Большинство людей не занимается спортом. Плюс сейчас добавились стрессы из-за войны, людям не до спорта и не до правильного питания. Также, стоит отметить, что типичный рацион украинцев состоит из простых углеводов, например, картофель, крупы, сало. Если эти углеводы не тратить, они превращаются в жир - объясняет Александр Кущ.

Особенно стремительно растет количество людей с висцеральным ожирением – опасным накоплением жира вокруг внутренних органов. Именно эта форма все чаще встречается сегодня, особенно среди мужчин среднего возраста. Врач отмечает, что висцеральный жир представляет прямую угрозу сердцу, печени и поджелудочной.

Сейчас очень много мужчин имеют так называемое висцеральное ожирение – фигуру, похожую на набитую боксерскую грушу. Оно несет прямые риски для печени, поджелудочной и сердца - отмечает врач-диетолог.

Серьезно пострадала и молодежь. По словам врача, из-за избытка эстрогенов, вырабатываемых жировой тканью, у подростков наблюдается дисбаланс развития. У мальчиков – задержка формирования вторичных половых признаков, у девочек – ускоренное созревание. Усиливают проблему и фитоэстрогены, которых много в фастфуде, чипсах и пиве.

Избыточная эстрогенизация приводит к тому, что мальчики не созревают в мужчин, а девочки, наоборот, созревают быстрее. В старших классах мы видим несозрелых мальчиков и переразвитых девочек – это большая проблема - предупреждает эксперт.

Ожирение вызывает целый ряд осложнений: от метаболического синдрома до прямого поражения сердца. Жировая ткань – это не просто запас энергии, а активный эндокринный орган, который влияет на гормоны и поведение. Жирообмен нарушается, возрастает риск гипертонии, инсультов и инфарктов.

Жировая ткань – это эндокринный орган. Она вырабатывает гормоны. Висцеральный жир может поражать даже сердце, бывает прямое ожирение миокарда, что ведет к его дисфункции - отмечает Александр Кущ.

Как предвидеть риски

Оценить собственные риски можно простыми методами: измерить индекс массы тела, проверить обхват талии или воспользоваться смарт-весами. Но врач предупреждает: граница между "здоровой полнотой" и болезнью очень тонкая. Люди, которые выглядят лишь немного полными, могут быстро перейти в опасную зону, если прекратят двигаться или изменят пищевые привычки.

Есть так называемые здоровые толстяки – активные люди с немалым лишним весом. Но это состояние опасно. Стоит человеку остановиться, перестать двигаться, и он может быстро перейти в стадию ожирения - отмечает врач-диетолог.

Что касается лечения, то на ранних этапах достаточно изменения питания и двигательной активности. Но когда ожирение сопровождается патологиями печени, поджелудочной или нарушением углеводного обмена, требуется медикаментозная терапия. В крайних случаях – бариатрическая хирургия, которая позволяет быстро уменьшить вес, когда промедление может стоить жизни.

Если мы видим, что есть жировая болезнь печени или угроза инфаркта, времени нет. Тогда подключается бариатрическая хирургия. Потому что если у человека 60 кг лишнего жира, физиологически худеть придется 5–6 лет, однако, в таком случае он может умереть за несколько месяцев от инфаркта и инсульта. Тогда, конечно, подключается уже хирургия - подытожил Александр Кущ.

Несмотря на сложность проблемы, врач отмечает: контроль веса возможен, если человек вовремя реагирует на первые изменения в своем состоянии. Регулярная диагностика, подвижность и взвешенный подход к питанию способны значительно снизить риски. Врач-диетолог подытожил, что ожирение не появляется внезапно – это процесс, который можно остановить, если не игнорировать сигналы организма.