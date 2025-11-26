$42.400.03
Ексклюзив
07:00
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31 • 6358 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 7498 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 20595 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 37475 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29480 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27995 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23741 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16112 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15563 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 8018 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 37830 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 46932 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97205 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 126964 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни

Київ • УНН

 • 8034 перегляди

Міжнародний день боротьби з ожирінням висвітлює зростання проблеми в Україні, де стрес, малорухливість та дешеве харчування сприяють набору ваги. Лікар-дієтолог Олександр Кущ зазначає, що вісцеральне ожиріння особливо небезпечне для внутрішніх органів, а надлишок естрогенів впливає на розвиток молоді.

Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни

26 листопада світ відзначає Міжнародний день боротьби з ожирінням. В Україні ця проблема стає дедалі гострішою через стрес, малорухливість, дешеве харчування та переїдання. Про те, наскільки серйозною є проблема ожиріння сьогодні та які фактори сприяють набору зайвої ваги, розповів кореспондентці УНН, лікар-дієтолог Олександр Кущ.

Сьогодні значна частина українців живе у стані хронічного стресу: війна, нестабільність, побутові труднощі – усе це відбивається на харчових звичках. Заїдання стресу, відсутність режиму фізичної активності та дешеві висококалорійні продукти формують небезпечний коктейль. Особливо проблемним лікар-дієтолог називає типовий раціон українців, який базується на простих вуглеводах і жирах. Це продукти, які дають швидку енергію, але при нестачі руху перетворюються на жирові запаси.

Більшість людей не займається спортом. Плюс зараз додалися стреси через війну, людям не до спорту і не до правильного харчування. Також, варто зазначити, що типовий раціон українців складається з простих вуглеводів, наприклад, картопля, крупи, сало. Якщо ці вуглеводи не витрачати, вони перетворюються на жир

- пояснює Олександр Кущ.

Особливо стрімко зростає кількість людей із вісцеральним ожирінням – небезпечним накопиченням жиру навколо внутрішніх органів. Саме ця форма дедалі частіше зустрічається сьогодні, особливо серед чоловіків середнього віку. Лікар наголошує, що вісцеральний жир становить пряму загрозу серцю, печінці та підшлунковій.

Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині01.11.25, 09:00 • 125949 переглядiв

Зараз дуже багато чоловікіьв мають так зване вісцеральне ожиріння – фігуру, схожу на набиту боксерську грушу. Воно несе прямі ризики для печінки, підшлункової та серця

- наголошує лікар-дієтолог.

Серйозно постраждала й молодь. За словами лікаря, через надлишок естрогенів, що виробляються жировою тканиною, у підлітків спостерігається дисбаланс розвитку. У хлопців – затримка формування вторинних статевих ознак, у дівчат – прискорене дозрівання. Підсилюють проблему  і фітоестрогени, яких багато у фастфуді, чипсах та пиві.

Надлишкова естрогенізація призводить до того, що хлопці не визрівають у чоловіків, а дівчата, навпаки, дозрівають швидше. У старших класах ми бачимо недозрілих хлопчаків і перерозвинених дівчат – це велика проблема

- попереджає експерт.

Ожиріння спричиняє цілу низку ускладнень: від метаболічного синдрому до прямого ураження серця. Жирова тканина – це не просто запас енергії, а активний ендокринний орган, який впливає на гормони та поведінку. Жирообмін порушується, зростає ризик гіпертонії, інсультів та інфарктів.

Жирова тканина – це ендокринний орган. Вона виробляє гормони. Вісцеральний жир може уражати навіть серце буває пряме ожиріння міокарда, що веде до його дисфункції

- зазначає Олександр Кущ.

Як передбачити ризики

Оцінити власні ризики можна простими методами: виміряти індекс маси тіла, перевірити обхват талії або скористатися смарт-вагами. Але лікар попереджає: межа між "здоровою повнотою" та хворобою дуже тонка. Люди, які виглядають лише трохи повними, можуть швидко перейти в небезпечну зону, якщо припинять рухатися або змінять харчові звички.

Є так звані здорові товстуни – активні люди з чималою зайвою вагою. Але це стан небезпечний. Варто людині зупинитися, перестати рухатися, і вона може швидко перейти у стадію ожиріння

- наголошує лікар-дієтолог.

Щодо лікування, то на ранніх етапах достатньо зміни харчування та рухової активності. Але коли ожиріння супроводжується патологіями печінки, підшлункової чи порушенням вуглеводного обміну, потрібна медикаментозна терапія. У крайніх випадках – баріатрична хірургія, яка дозволяє швидко зменшити вагу, коли зволікання може коштувати життя.

Якщо ми бачимо, що є жирова хвороба печінки або загроза інфаркту, часу немає. Тоді підключається баріатрична хірургія. Бо якщо у людини 60 кг зайвого жиру, фізіологічно худнути доведеться 5–6 років, однак, у такому випадку вона, може померти за кілька місяців від інфаркту та інсульту. Тоді, звичайно, підключається вже хірургія

- підсумував Олександр Кущ.

Попри складність проблеми, лікар наголошує: контроль ваги можливий, якщо людина вчасно реагує на перші зміни у своєму стані. Регулярна діагностика, рухливість і зважений підхід до харчування здатні значно знизити ризики. Лікар-дієтолог підсумував, що ожиріння не з’являється раптово – це процес, який можна зупинити, якщо не ігнорувати сигнали організму.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Україна