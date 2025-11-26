Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни

26 листопада світ відзначає Міжнародний день боротьби з ожирінням. В Україні ця проблема стає дедалі гострішою через стрес, малорухливість, дешеве харчування та переїдання. Про те, наскільки серйозною є проблема ожиріння сьогодні та які фактори сприяють набору зайвої ваги, розповів кореспондентці УНН, лікар-дієтолог Олександр Кущ.

Сьогодні значна частина українців живе у стані хронічного стресу: війна, нестабільність, побутові труднощі – усе це відбивається на харчових звичках. Заїдання стресу, відсутність режиму фізичної активності та дешеві висококалорійні продукти формують небезпечний коктейль. Особливо проблемним лікар-дієтолог називає типовий раціон українців, який базується на простих вуглеводах і жирах. Це продукти, які дають швидку енергію, але при нестачі руху перетворюються на жирові запаси.

Більшість людей не займається спортом. Плюс зараз додалися стреси через війну, людям не до спорту і не до правильного харчування. Також, варто зазначити, що типовий раціон українців складається з простих вуглеводів, наприклад, картопля, крупи, сало. Якщо ці вуглеводи не витрачати, вони перетворюються на жир - пояснює Олександр Кущ.

Особливо стрімко зростає кількість людей із вісцеральним ожирінням – небезпечним накопиченням жиру навколо внутрішніх органів. Саме ця форма дедалі частіше зустрічається сьогодні, особливо серед чоловіків середнього віку. Лікар наголошує, що вісцеральний жир становить пряму загрозу серцю, печінці та підшлунковій.

Зараз дуже багато чоловікіьв мають так зване вісцеральне ожиріння – фігуру, схожу на набиту боксерську грушу. Воно несе прямі ризики для печінки, підшлункової та серця - наголошує лікар-дієтолог.

Серйозно постраждала й молодь. За словами лікаря, через надлишок естрогенів, що виробляються жировою тканиною, у підлітків спостерігається дисбаланс розвитку. У хлопців – затримка формування вторинних статевих ознак, у дівчат – прискорене дозрівання. Підсилюють проблему і фітоестрогени, яких багато у фастфуді, чипсах та пиві.

Надлишкова естрогенізація призводить до того, що хлопці не визрівають у чоловіків, а дівчата, навпаки, дозрівають швидше. У старших класах ми бачимо недозрілих хлопчаків і перерозвинених дівчат – це велика проблема - попереджає експерт.

Ожиріння спричиняє цілу низку ускладнень: від метаболічного синдрому до прямого ураження серця. Жирова тканина – це не просто запас енергії, а активний ендокринний орган, який впливає на гормони та поведінку. Жирообмін порушується, зростає ризик гіпертонії, інсультів та інфарктів.

Жирова тканина – це ендокринний орган. Вона виробляє гормони. Вісцеральний жир може уражати навіть серце буває пряме ожиріння міокарда, що веде до його дисфункції - зазначає Олександр Кущ.

Як передбачити ризики

Оцінити власні ризики можна простими методами: виміряти індекс маси тіла, перевірити обхват талії або скористатися смарт-вагами. Але лікар попереджає: межа між "здоровою повнотою" та хворобою дуже тонка. Люди, які виглядають лише трохи повними, можуть швидко перейти в небезпечну зону, якщо припинять рухатися або змінять харчові звички.

Є так звані здорові товстуни – активні люди з чималою зайвою вагою. Але це стан небезпечний. Варто людині зупинитися, перестати рухатися, і вона може швидко перейти у стадію ожиріння - наголошує лікар-дієтолог.

Щодо лікування, то на ранніх етапах достатньо зміни харчування та рухової активності. Але коли ожиріння супроводжується патологіями печінки, підшлункової чи порушенням вуглеводного обміну, потрібна медикаментозна терапія. У крайніх випадках – баріатрична хірургія, яка дозволяє швидко зменшити вагу, коли зволікання може коштувати життя.

Якщо ми бачимо, що є жирова хвороба печінки або загроза інфаркту, часу немає. Тоді підключається баріатрична хірургія. Бо якщо у людини 60 кг зайвого жиру, фізіологічно худнути доведеться 5–6 років, однак, у такому випадку вона, може померти за кілька місяців від інфаркту та інсульту. Тоді, звичайно, підключається вже хірургія - підсумував Олександр Кущ.

Попри складність проблеми, лікар наголошує: контроль ваги можливий, якщо людина вчасно реагує на перші зміни у своєму стані. Регулярна діагностика, рухливість і зважений підхід до харчування здатні значно знизити ризики. Лікар-дієтолог підсумував, що ожиріння не з’являється раптово – це процес, який можна зупинити, якщо не ігнорувати сигнали організму.