Киев • УНН
Международные партнеры помогут со строительством жилья и укрытий, модернизацией реабилитационного областного центра и реализацией проектов по энергоэффективности в Киевской области, о чем было договорено во время конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Международные партнеры помогут реализовать в Киевской области ряд новых проектов по восстановлению и энергоэффективности. Об этом договорилась Киевская областная государственная администрация во время Ukraine Recovery Conference в Берлине, сообщил председатель КОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Два дня работал в Берлине на полях Ukraine Recovery Conference. Почти три десятка встреч за это время, эффективные переговоры и имеем конкретные договоренности, которые будут реализованы на Киевщине уже в ближайшее время
В частности, с международными партнерами и компаниями обсудили проекты, которые уже начали реализовываться после успешных договоренностей:
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Также, по словам Кравченко, команда КОГА провела рабочие встречи с японскими партнерами, в частности с представителями Японского агентства международного развития JICA, муниципалитета Кобе и Банка Японии по международному сотрудничеству по реализации совместных проектов установки когенерационных установок и источников производства энергии.
"Главное, что услышали - полную поддержку от лидеров правительств, представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества на пути к победе и помощь в восстановлении. Благодарен Президенту и Правительству, которые уделяют постоянное внимание модернизации каждого региона", - указал Кравченко.
Команда Киевской ОГА представила проекты, которые являются приоритетами для восстановления Киевщины и экономического развития региона.
Первый - проект децентрализации системы генерации, который предусматривает установку когенерационных установок в почти 100 точках Киевщины. Как указал Кравченко, из-за постоянных атак россиян на энергетическую инфраструктуру необходимо максимально ускорить энергонезависимость от систем централизованного тепло- и электроснабжения.
Второй - модернизация Киевского областного центра реабилитационной медицины, который будет предоставлять услуги полного цикла и по новым стандартам.
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