Международные партнеры помогут реализовать в Киевской области ряд новых проектов по восстановлению и энергоэффективности. Об этом договорилась Киевская областная государственная администрация во время Ukraine Recovery Conference в Берлине, сообщил председатель КОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Два дня работал в Берлине на полях Ukraine Recovery Conference. Почти три десятка встреч за это время, эффективные переговоры и имеем конкретные договоренности, которые будут реализованы на Киевщине уже в ближайшее время - написал Кравченко.

В частности, с международными партнерами и компаниями обсудили проекты, которые уже начали реализовываться после успешных договоренностей:

Бельгийское агентство международного сотрудничества Enabel поможет с обустройством укрытий в ряде школ области и реконструкцией образовательных учреждений. На этот проект Enabel выделяет более 8,6 млн евро.

Также получено согласие от Enabel на финансирование второго этапа модернизации Киевского областного центра реабилитационной медицины.



Компания CRH построит в ближайшее время на Киевщине три дома для семей, потерявших жилье в результате боевых действий, после чего продолжит проект восстановления для новых семей.



GE Verona - в рамках подписанного на конференции меморандума между компанией и министерством энергетики Украины Киевскую область планируют выбрать первым регионом для реализации пилотного проекта по когенерации, в частности в Броварской общине, на 15 мегаватт мощности.



Компании BSW Solar, Goduni изучают возможность поставки солнечных панелей и установки когенерационных установок и использования других ресурсов для увеличения генерации энергии, вроде биоотходов для биогазовых установок.

International Climate Adaptation Research Institute планирует построить на Киевщине ряд остановок общественного транспорта с солнечными панелями. Первый этап предусматривает обустройство 5 остановок в Ирпене, Броварах, Боярке, Белой Церкви.



Европейский инвестиционный банк - договорились, что учитывая успешный совместный предыдущий опыт, проектные заявки Киевщины в рамках новой программы по восстановлению Recovery III, в частности на разработку проектно-сметной документации и восстановления жилья, будут приниматься к финансированию в первую очередь.



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Также, по словам Кравченко, команда КОГА провела рабочие встречи с японскими партнерами, в частности с представителями Японского агентства международного развития JICA, муниципалитета Кобе и Банка Японии по международному сотрудничеству по реализации совместных проектов установки когенерационных установок и источников производства энергии.

"Главное, что услышали - полную поддержку от лидеров правительств, представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества на пути к победе и помощь в восстановлении. Благодарен Президенту и Правительству, которые уделяют постоянное внимание модернизации каждого региона", - указал Кравченко.

Команда Киевской ОГА представила проекты, которые являются приоритетами для восстановления Киевщины и экономического развития региона.

Первый - проект децентрализации системы генерации, который предусматривает установку когенерационных установок в почти 100 точках Киевщины. Как указал Кравченко, из-за постоянных атак россиян на энергетическую инфраструктуру необходимо максимально ускорить энергонезависимость от систем централизованного тепло- и электроснабжения.

Второй - модернизация Киевского областного центра реабилитационной медицины, который будет предоставлять услуги полного цикла и по новым стандартам.

Ряд общин Киевщины также имели возможность представить свои проекты. Главное, что нас объединяет - Победа и желание восстанавливать и менять страну для людей - резюмировал Кравченко.

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