Неизвестные рассылают фейковые письма от имени начальника Киевской ОГА о якобы сборе средств на помощь военным

Неизвестные рассылают фейковые письма от имени начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко о помощи военным. Кравченко обратился в полицию с просьбой расследовать факт подделки документа и его подписи. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ко мне в руки попало письмо, написанное якобы от моего имени одному из предпринимателей области. Все на "официальном" бланке Киевской областной государственной администрации, с печатью и якобы моей подписью. Хочу сразу сказать - это фейк! - написал Кравченко.

Он обнародовал фото фейкового письма.

Суть письма - помочь подшефной 114 бригаде ТРО необходимым военным оборудованием. Список немалый: бинокли, старлинки, квадракоптеры, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное.

"Не постеснялись и денег попросить - перечислить 90 тысяч на конкретный расчетный счет. Но "писатели" просчитались. Потому что предприниматели Киевщины знают, что КОГА и я как глава администрации такими методами не работаем и не "выбиваем" на помощь военным. Бизнесу Киевщины не нужны письма, чтобы поддерживать ВСУ. Районы, общины, благотворители и без этого активно покупают необходимое для защитников", - отметил он.

Кравченко напомнил, что КОГА с 2023 года выделила на помощь военным и меры по повышению обороноспособности более 571 млн грн.

"Относительно фейкового письма. Я уже обратился в Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Требую расследовать факт подделки документа и моей подписи. Виновные должны быть найдены и привлечены к надлежащей ответственности", - добавил он.

Кравченко также отметил, что аналогичные письма направляются не только от его имени, но и от имени глав ряда районных государственных администраций Киевщины.

"Понимаю, что письма, которые попали ко мне, могут быть не единственными. Поэтому прошу всех предпринимателей, кто получил аналогичную "просьбу" сообщить об этом в КОГА и правоохранителям. Должны вместе отбить желание у мошенников зарабатывать на армии. Мошеннический заработок на войне и военных - преступление!" - добавил Кравченко.

Напомним

Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников Донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее главы.

Также мэр Тернополя Сергей Надал сообщал, что мошенники создали фейковую страницу с его именем и фамилией в одной из известных социальных сетей. Злоумышленники от его имени рассылали сообщения с просьбой дать денег. Он обратился в полицию с соответствующим заявлением.