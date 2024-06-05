Хакери атакують: зловмисники розіслали фейкові запрошення від Донецької ОВА на Глобальний саміт миру 2024

Хакери створили фейкові електронні скриньки співробітників Донецької ОВА. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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За інформацією, зловмисники встигли розіслати листи із запрошенням на Глобальний саміт миру 2024, нібито від імені голови Донецької обласної військової адміністрації.

Очевидно, що Донецька ОВА та її голова не уповноважені здійснювати подібні запрошення, що підтверджує фейковість цих листів.

Ми в Донецькій ОВА просимо всіх, хто отримав фейкові листи, поставитися з розумінням до цього прикрого випадку та будемо вдячні за продовження добрих відносин та допомогу Україні за вашими напрямками