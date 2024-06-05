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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 01:07  •  212 просмотра

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Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.

Хакеры создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОВА. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По информации, злоумышленники успели разослать письма с приглашением на Глобальный саммит мира 2024, якобы от имени главы Донецкой областной военной администрации.

Очевидно, что Донецкая ОВА и ее глава не уполномочены осуществлять подобные приглашения, подтверждающие фейковость этих писем.

Мы в Донецкой ОВА просим всех, кто получил фейковые письма, отнестись с пониманием к этому досадному случаю и будем благодарны за продолжение хороших отношений и помощь Украине по Вашим направлениям

- заявил Вадим Филашкин.

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи4 июня 2024, 18:33 • 14147 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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