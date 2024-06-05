Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.