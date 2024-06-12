Невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА про нібито збір коштів на допомогу військовим

Невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим. Кравченко звернувся до поліції з проханням розслідувати факт підробки документа та його підпису. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

До мене в руки потрапив лист, написаний нібито від мого імені одному з підприємців області. Все на "офіційному" бланку Київської обласної державної адміністрації, з печаткою та нібито моїм підписом. Хочу одразу сказати – це фейк! - написав Кравченко.

Він оприлюднив фото фейкового листа.

Суть листа – допомогти підшефній 114 бригаді ТРО необхідним військовим обладнанням. Список чималий: біноклі, старлінки, квадракоптери, автівки, прилади нічного бачення тощо.

"Не посоромилися і грошей попросити – перерахувати 90 тисяч на конкретний розрахунковий рахунок. Але "пісатєлі" прорахувалися. Бо підприємці Київщини знають, що КОДА і я як голова адміністрації такими методами не працюємо і не "вибиваємо" на допомогу військовим. Бізнесу Київщини не потрібні листи, щоб підтримувати ЗСУ. Райони, громади, благодійники і без цього активно купують необхідне для захисників", – зауважив він.

Кравченко нагадав, що КОДА з 2023 року виділила на допомогу військовим та заходи з підвищення обороноздатності понад 571 млн грн.

"Щодо фейкового листа. Я вже звернувся до Головного управління Національної поліції у Київській області. Вимагаю розслідувати факт підробки документу та мого підпису. Винні мають бути знайдені та притягнуті до належної відповідальності", – додав він.

Кравченко також наголосив, що аналогічні листи надсилаються не лише від його, а і від імені голів низки районних державних адміністрацій Київщини.

"Розумію, що листи, які потрапили до мене, можуть бути не єдиними. Тому прошу всіх підприємців, хто отримав аналогічне "прохання" повідомити про це в КОДА та правоохоронцям. Маємо разом відбити бажання у шахраїв заробляти на армії. Шахрайський заробіток на війні та військових – злочин!" – додав Кравченко.

Нагадаємо

Хакери створили підроблені облікові записи електронної пошти, видаючи себе за співробітників Донецької військової адміністрації, і розіслали підроблені запрошення на Глобальний саміт миру 2024 від імені її голови.

Також мер Тернополя Сергій Надал повідомляв, що шахраї створили фейкову сторінку з його імʼям і прізвищем у одній із відомих соціальних мереж. Зловмисники від його імені розсилали повідомлення із проханням дати грошей. Він звернувся до поліції з відповідною заявою.