Міжнародні партнери допоможуть Київщині з будівництвом укриттів, модернізацією реабілітаційного центру та проєктами з енергоефективності: результати Ukraine Recovery Conference

ukenru
04:30 • 20116 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56845 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104837 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129940 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135872 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232884 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170443 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190011 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172935 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165067 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 14050 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22540 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12856 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22875 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32314 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232884 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354999 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371470 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287420 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56505 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73535 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85240 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168961 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171555 перегляди
Актуальне
Міжнародні партнери допоможуть Київщині з будівництвом укриттів, модернізацією реабілітаційного центру та проєктами з енергоефективності: результати Ukraine Recovery Conference

Міжнародні партнери допоможуть Київщині з будівництвом укриттів, модернізацією реабілітаційного центру та проєктами з енергоефективності: результати Ukraine Recovery Conference

Київ • УНН

 • 31124 перегляди

Міжнародні партнери допоможуть з будівництвом житла та укриттів, модернізацією реабілітаційного обласного центру та реалізацією проєктів з енергоефективності в Київській області, про що було домовлено під час конференції з відновлення України в Берліні.

Міжнародні партнери допоможуть реалізувати в Київській області низку нових проєктів з відновлення та енергоефективності. Про це домовилась Київська обласна державна адміністрація  під час  Ukraine Recovery Conference у Берліні, повідомив голова КОДА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Два дні працював в Берліні на полях Ukraine Recovery Conference. Майже три десятки зустрічей за цей час, ефективні перемовини і маємо конкретні домовленості, які будуть реалізовані на Київщині вже найближчим часом

- написав Кравченко. 

Зокрема, з міжнародними партнерами та компаніями обговорили проєкти, які вже почали реалізовуватися після успішних домовленостей:  

  • Бельгійська агенція міжнародного співробітництва Enabel допоможе з облаштуванням укриттів у низці шкіл області та реконструкцією освітніх закладів. На цей проєкт Enabel виділяє понад 8,6 млн євро. 
  • Також отримано згоду від Enabel на фінансування другого етапу модернізації Київського обласного центру реабілітаційної медицини. 
  • Компанія CRH побудує найближчим часом на Київщині три будинки для родин, які втратили житло внаслідок бойових дій, після чого продовжить проект відбудови для нових родин.  
  • GE Verona – в рамках підписаного на конференції меморандуму між компанією та міністерством енергетики України Київщину планують обрати першим регіоном для реалізації пілотного проєкту стосовно когенерації, зокрема в Броварській громаді, на 15 мегават потужності.
  • Компанії BSW Solar, Goduni вивчають можливість постачання сонячних панелей і встановлення когенераційних установок та використання інших ресурсів для збільшення генерації енергії, на кшталт біовідходів для біогазових установок.
  • International Climate Adaptation Research Institute планує побудувати на Київщині низку зупинок громадського транспорту із сонячними панелями. Перший етап передбачає облаштування 5 зупинок в Ірпені, Броварах, Боярці, Білій Церкві.
  • Європейський інвестиційний банк – домовилися, що зважаючи на успішний спільний попередній досвід, проєктні заявки Київщини в рамках нової програми з відбудови Recovery III, зокрема на розроблення проєктно-кошторисної документації та відбудови житла, прийматимуться до фінансування в першу чергу.

Невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА про нібито збір коштів на допомогу військовим12.06.24, 13:12 • 21095 переглядiв

Також, за словами Кравченка, команда КОДА провела робочі зустрічі з японськими партнерами, зокрема із представниками Японського агентства міжнародного розвитку JICA, муніципалітету Кобе та Банку Японії з міжнародного співробітництва щодо реалізації спільних проєктів встановлення когенераційних установок та джерел виробництва енергії. 

"Головне, що почули – повну підтримку від лідерів урядів, представників міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства на шляху до перемоги та допомогу у відновленні. Вдячний Президенту та Уряду, які приділяють постійну увагу модернізації кожного регіону", – вказав Кравченко. 

Команда Київської ОДА презентувала проєкти, які є пріоритетами для відбудови Київщини та економічного розвитку регіону. 

Перший – проєкт децентралізації системи генерації, який передбачає встановлення когенераційних установок у майже 100 точках Київщини. Як вказав Кравченко, через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру необхідно  максимально пришвидшити енергонезалежність від систем централізованого тепло- та електропостачання.  

Другий – модернізація Київського обласного центру реабілітаційної медицини, який надаватиме послуги повного циклу і за новими стандартами.

Низка громад Київщини також мали можливість представити свої проєкти. Головне, що нас обʼєднує – Перемога та бажання відновлювати і змінювати країну для людей

- резюмував Кравченко. 

СБУ, ДБР та КНДІСЕ: Кравченко розповів про рівні перевірок фортифікацій на Київщині09.06.24, 10:50 • 100444 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаЕкономікаКиївщина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79