Міжнародні партнери допоможуть Київщині з будівництвом укриттів, модернізацією реабілітаційного центру та проєктами з енергоефективності: результати Ukraine Recovery Conference
Київ • УНН
Міжнародні партнери допоможуть з будівництвом житла та укриттів, модернізацією реабілітаційного обласного центру та реалізацією проєктів з енергоефективності в Київській області, про що було домовлено під час конференції з відновлення України в Берліні.
Міжнародні партнери допоможуть реалізувати в Київській області низку нових проєктів з відновлення та енергоефективності. Про це домовилась Київська обласна державна адміністрація під час Ukraine Recovery Conference у Берліні, повідомив голова КОДА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Два дні працював в Берліні на полях Ukraine Recovery Conference. Майже три десятки зустрічей за цей час, ефективні перемовини і маємо конкретні домовленості, які будуть реалізовані на Київщині вже найближчим часом
Зокрема, з міжнародними партнерами та компаніями обговорили проєкти, які вже почали реалізовуватися після успішних домовленостей:
- Бельгійська агенція міжнародного співробітництва Enabel допоможе з облаштуванням укриттів у низці шкіл області та реконструкцією освітніх закладів. На цей проєкт Enabel виділяє понад 8,6 млн євро.
- Також отримано згоду від Enabel на фінансування другого етапу модернізації Київського обласного центру реабілітаційної медицини.
- Компанія CRH побудує найближчим часом на Київщині три будинки для родин, які втратили житло внаслідок бойових дій, після чого продовжить проект відбудови для нових родин.
- GE Verona – в рамках підписаного на конференції меморандуму між компанією та міністерством енергетики України Київщину планують обрати першим регіоном для реалізації пілотного проєкту стосовно когенерації, зокрема в Броварській громаді, на 15 мегават потужності.
- Компанії BSW Solar, Goduni вивчають можливість постачання сонячних панелей і встановлення когенераційних установок та використання інших ресурсів для збільшення генерації енергії, на кшталт біовідходів для біогазових установок.
- International Climate Adaptation Research Institute планує побудувати на Київщині низку зупинок громадського транспорту із сонячними панелями. Перший етап передбачає облаштування 5 зупинок в Ірпені, Броварах, Боярці, Білій Церкві.
- Європейський інвестиційний банк – домовилися, що зважаючи на успішний спільний попередній досвід, проєктні заявки Київщини в рамках нової програми з відбудови Recovery III, зокрема на розроблення проєктно-кошторисної документації та відбудови житла, прийматимуться до фінансування в першу чергу.
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Також, за словами Кравченка, команда КОДА провела робочі зустрічі з японськими партнерами, зокрема із представниками Японського агентства міжнародного розвитку JICA, муніципалітету Кобе та Банку Японії з міжнародного співробітництва щодо реалізації спільних проєктів встановлення когенераційних установок та джерел виробництва енергії.
"Головне, що почули – повну підтримку від лідерів урядів, представників міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства на шляху до перемоги та допомогу у відновленні. Вдячний Президенту та Уряду, які приділяють постійну увагу модернізації кожного регіону", – вказав Кравченко.
Команда Київської ОДА презентувала проєкти, які є пріоритетами для відбудови Київщини та економічного розвитку регіону.
Перший – проєкт децентралізації системи генерації, який передбачає встановлення когенераційних установок у майже 100 точках Київщини. Як вказав Кравченко, через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру необхідно максимально пришвидшити енергонезалежність від систем централізованого тепло- та електропостачання.
Другий – модернізація Київського обласного центру реабілітаційної медицини, який надаватиме послуги повного циклу і за новими стандартами.
Низка громад Київщини також мали можливість представити свої проєкти. Головне, що нас обʼєднує – Перемога та бажання відновлювати і змінювати країну для людей
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