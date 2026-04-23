Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса

Международные договоры, ратифицированные Украиной, имеют высшую юридическую силу по сравнению с национальным законодательством, однако на практике это правило не всегда учитывается правоохранительными органами, в частности речь идет о Бюро экономической безопасности. Например, в делах по налогообложению авиационного лизинга БЭБ применяет подходы, которые могут противоречить международным обязательствам государства, пишет УНН.

Двойное налогообложение лизинга

Следователи Бюро экономической безопасности пытаются облагать налогом как доход с источником происхождения из Украины лизинговые платежи за пользование воздушными судами, которые берутся авиаперевозчиками в аренду у нерезидентов и эксплуатируются за пределами Украины. Это противоречит как экономической сути операций, так и положениям международных конвенций об избежании двойного налогообложения.

Основанием для такого преследования стала статья, опубликованная Государственной налоговой службой Украины еще во времена руководства Татьяны Кириенко, которая трактует финансовые лизинговые операции как выплаты роялти, то есть считает воздушные суда интеллектуальной собственностью.

Из-за войны россии против Украины, небо над нашим государством закрыто для гражданской авиации и украинские авиаперевозчики были вынуждены полностью перенести свою деятельность за границу – от перелетов до обслуживания воздушного транспорта. Это означает, что все доходы и прибыли они генерируют за границей и по законодательству налоги должны платить тоже за границей. Это касается и лизинга воздушных судов.

В соответствии с конвенциями об избежании двойного налогообложения, ратифицированными между Украиной и рядом иностранных государств, налог за лизинг должен уплачиваться в стране, резидентом которой является компания-арендодатель.

Так система работала 30 лет. Однако все изменилось в 2024 году, когда бывшее руководство ГНС, не имея на это оснований, ведь соответствующие изменения в налоговое законодательство не вносились, решило обложить украинские авиакомпании фактически дополнительным сбором.

Вопрос налогообложения авиационного лизинга – это не абстрактная академическая дискуссия. Авиационный парк Украины почти полностью находится за границей. Все украинские авиакомпании – МАУ, SkyUp, "Роза Ветров" и другие – арендуют воздушные суда через лизинговые структуры, часто зарегистрированные в юрисдикциях с разветвленной сетью КИД (конвенций об избежании двойного налогообложения – ред.): Кипр, Ирландия, Великобритания. Если Украина систематически будет облагать налогом лизинговые платежи, квалифицируя их как роялти – это означает рост операционных расходов авиакомпаний. В итоге – либо дорожают билеты для пассажиров, либо авиакомпании несут убытки, либо же иностранные лизингодатели отказываются от сотрудничества с украинскими партнерами на стандартных условиях. Ни один из этих вариантов не является приемлемым для страны, которая стремится восстановить авиационную мобильность после войны отметила управляющий партнер LAW GUIDE, эксперт по международному налоговому планированию, M&A, структурированию бизнеса и защите активов Елена Кузнечикова.

Эксперты подчеркивают, что при условии правильного применения конвенций один и тот же доход не может облагаться налогом дважды. Если авиакомпания осуществляет деятельность за границей и платит налоги в соответствующей юрисдикции, Украина либо не имеет права доначислять налог, либо должна применять ограниченные ставки в соответствии с международными соглашениями.

Однако это не мешает БЭБ игнорировать тот факт, что международные конвенции имеют больший вес, чем национальное законодательство, в том числе и в вопросах налогообложения, и преследовать авиационные компании за якобы неуплату налогов.

Как сообщал УНН, от таких подходов следователей пострадали уже минимум 5 авиакомпаний, в частности, авиакомпании МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн".

Первоочередным является выполнение международных конвенций

В соответствии с Конституцией Украины и процессуальными кодексами, те изменения, которые были внесены в 2018 году, в случае, если есть соответствующий закон, регулирующий те или иные отношения, и есть международные акты, ратифицированные Украиной, то они имеют высшую силу, чем внутреннее законодательство Украины - пояснил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ключевую роль в этом контексте играют соглашения об избежании двойного налогообложения. Именно они определяют, в какой юрисдикции должны облагаться налогом доходы и как устанавливается налоговое резидентство.

Как отмечает юрист, такие соглашения заключены Украиной с большинством стран, где зарегистрированы лизинговые компании. В них, в частности, закреплен общий подход: если лицо находится на территории государства более 183 дней, оно признается его налоговым резидентом и уплачивает налоги именно там.

Что касается соглашений о двойном налогообложении, конечно, они именно регулируют вопросы и налогового резидентства, и регулируют вопросы налогообложения самих доходов, полученных в той или иной стране, налоговым резидентом которой будет непосредственно лицо. Что касается самого налогового резидентства, то в Украине заключены соглашения почти со всеми странами, и во всех соглашениях, в случае, если лицо находится более чем 183 дня в этой стране, оно становится ее налоговым резидентом, и фактически налоги будет платить именно в этой стране - отметил юрист.

В то же время, по его словам, механизм избежания двойного налогообложения предусматривает четкую процедуру. Налогоплательщик должен получить соответствующую справку в другой стране и предоставить ее украинским налоговым органам. В таком случае Украина не имеет права повторно облагать налогом тот же доход в полном объеме.

Именно здесь вступают в игру конвенции, предусматривающие избежание двойного налогообложения. Документы четко определяют, в каком размере и какой именно налог должен уплачиваться.

Несмотря на это, в практике расследований в отношении авиационного бизнеса, по словам экспертов рынка, эти нормы игнорируются. В частности, речь идет о попытках квалифицировать лизинговые платежи за пользование воздушными судами как роялти и доначислять налоги в Украине, даже если операции уже были обложены налогом в других юрисдикциях.

Такой подход, по оценкам юристов, прямо противоречит международным соглашениям, которые имеют приоритет над национальными нормами, и создает риски двойного налогообложения и в целом ставит под угрозу функционирование всей отрасли гражданской авиации.

Кроме того, игнорирование положений международных конвенций и попытки их трактовать по собственному усмотрению не только ставит под сомнение правовую определенность, но и формирует негативный сигнал для иностранных партнеров и инвесторов. Да и довольно избирательный подход БЭБ, когда привлекают к ответственности большинство, но остаются и "неприкасаемые", работающие по таким же принципам, ставит под сомнение надежность Украины как партнера.

Таким образом, вопрос правильного применения международных договоров выходит за рамки сугубо налогового спора и уже стал фактором, определяющим стабильность функционирования целой отрасли. Без унифицированной практики и соблюдения международных обязательств риски для авиарынка и инвестиционного климата Украины будут только расти, и в итоге наше государство может вообще потерять собственный гражданский воздушный флот.

Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес