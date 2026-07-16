Международная федерация гандбола полностью сняла санкции с России и Беларуси
Киев • УНН
Совет IHF отменил ограничения для сборных России и Беларуси, разрешив использовать национальную символику. Федерация выразила солидарность с Украиной и осудила войну.
Совет Международной федерации гандбола (IHF) полностью снял санкции со сборных России и Беларуси, введенные в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает УНН.
Детали
Таким образом, Россия и Беларусь смогут участвовать в турнирах со своей национальной символикой — флагом и гимном.
IHF признает, что полная реинтеграция может потребовать переходного периода как для российских, так и для белорусских команд и официальных лиц. Тем не менее, IHF с нетерпением ожидает их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения
В то же время в IHF подтвердили "свою давнюю приверженность Федерации гандбола Украины", выразили солидарность с Украиной и решительно осудили продолжающуюся войну в Украине и ее разрушительные последствия.
"IHF искренне надеется, что конфликт скоро закончится, проложив путь к возвращению к миру, восстановлению нормальных спортивных отношений и мирному международному сотрудничеству", - отметили в организации.
Напомним
Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета России, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.
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