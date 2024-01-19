Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах
Киев • УНН
Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.
Министерство внутренних дел запустило международную доставку водительского удостоверения еще в 5 странах: Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.
Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. Сегодня запускаем эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии,
Детали
Отмечается, что за почти 3 месяца от внедрения сервиса, было получено уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше.
Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней. Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна,
Напомним
Украинские водители могут получить новое удостоверение через почту даже если просто желают изменить фото или уточнить транслитерацию фамилии. Чтобы обменять или восстановить водительское удостоверение теперь можно заказать документ в Дії с доставкой через Укрпочту.
Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах
Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.
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