Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Министерство внутренних дел запустило международную доставку водительского удостоверения еще в 5 странах: Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. Сегодня запускаем эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии, - сообщили в МВД.

Детали

Отмечается, что за почти 3 месяца от внедрения сервиса, было получено уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше.

Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней. Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна, - добавляют в МВД.

Напомним

Украинские водители могут получить новое удостоверение через почту даже если просто желают изменить фото или уточнить транслитерацию фамилии. Чтобы обменять или восстановить водительское удостоверение теперь можно заказать документ в Дії с доставкой через Укрпочту.