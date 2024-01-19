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Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 10:09  •  15799 просмотра

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Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.

Министерство внутренних дел запустило международную доставку водительского удостоверения еще в 5 странах: Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. Сегодня запускаем эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии,

- сообщили в МВД.

Детали

Отмечается, что за почти 3 месяца от внедрения сервиса, было получено уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше.

Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней. Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна,

- добавляют в МВД.

Напомним

Украинские водители могут получить новое удостоверение через почту даже если просто желают изменить фото или уточнить транслитерацию фамилии. Чтобы обменять или восстановить водительское удостоверение теперь можно заказать документ в Дії с доставкой через Укрпочту.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Міжнародна доставка посвідчень водія: послугу запустили ще у п’яти країнах
International delivery of driver's licenses: the service was launched in five more countries
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Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.

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