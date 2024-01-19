Міжнародна доставка посвідчень водія: послугу запустили ще у п’яти країнах
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ України розширило свою послугу з міжнародної доставки водійських посвідчень ще на п'ять країн: Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію. Таким чином, українці тепер можуть замовити посвідчення водія у 17 європейських країнах.
Міністерство внутрішніх справ запустило міжнародну доставку посвідчення водія ще у 5 країнах: Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Про це повідомляє МВС, пише УНН.
Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії,
Деталі
Зазначається, що за майже 3 місяці від запровадження сервісу, було отримано вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі.
Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів. Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною,
Нагадаємо
Українські водії можуть отримати нове посвідчення через пошту навіть якщо просто бажають змінити фото або уточнити транслітерацію прізвища. Щоб обміняти чи відновити посвідчення водія тепер можна замовити документ в Дії з доставкою через Укрпошту.