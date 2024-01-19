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Міжнародна доставка посвідчень водія: послугу запустили ще у п’яти країнах

Міжнародна доставка посвідчень водія: послугу запустили ще у п’яти країнах

Київ • УНН

 • 26166 перегляди

Міністерство внутрішніх справ України розширило свою послугу з міжнародної доставки водійських посвідчень ще на п'ять країн: Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію. Таким чином, українці тепер можуть замовити посвідчення водія у 17 європейських країнах.

Міністерство внутрішніх справ запустило міжнародну доставку посвідчення водія ще у 5 країнах: Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії,

- повідомили в МВС.

Деталі

Зазначається, що за майже 3 місяці від запровадження сервісу, було отримано вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі.

Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів. Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною,

- додають в МВС.

Нагадаємо

Українські водії можуть отримати нове посвідчення через пошту навіть якщо просто бажають змінити фото або уточнити транслітерацію прізвища. Щоб обміняти чи відновити посвідчення водія тепер можна замовити документ в Дії з доставкою через Укрпошту.

Павло Башинський

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