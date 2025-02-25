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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 28693 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 30745 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 50002 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
17:37 • 66912 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международная Букеровская премия 2025 объявила список номинантов

Международная Букеровская премия 2025 объявила список номинантов

Киев  •  УНН

 • 4111 просмотра

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Международная Букеровская премия 2025 объявила длинный список из 13 номинантов. Среди них впервые представлены книги на румынском языке и языке каннада, а призовой фонд составляет £50 000.

25 февраля международная Букеровская премия 2025 года объявила длинный финалистов. В который попали 13 книг. Об этом говорится на сайте Букеровской премии, пишет УНН.

Список номинантов Международной Букеровской премии 2025:

  • «Книга исчезновения» Ибтисам Азем, переведенная с арабского на английский Синаном Антоном;
    • «Об обсчете тома I» Сольвей Балле, переведенная с датского на английский Барбарой Джей Гейвланд;
      • «За дверью скрывается монстр» Гаэль Белем переведена с французского на английский Карен Флитвуд и Лаэтитой Сан-Лобер;
        • «Соленоид» Мирча Кертереску, переведенная с румынского на английский Шейном Коттером;
          • «Стервы из резервуара» Далия де ла Серда, переведенная с испанского на английский Гетер Клири и Юлией Санчес;
            • «Малая лодка» Винсент Делакруа переведена с французского на английский Хелен Стивенсон;
              • «Горбун» Сао Итикава, переведенная с японского на английский Полли Бартон;
                • «Под оком великой птицы» Хироми Каваками, переведенная с японского на английский Аса Йонедой;
                  • «Евромусор» Кристиан Крахт, переведенная с немецкого на английский Даниэлем Боулсом;
                    • «Совершенство» Винченцо Латронико, переведенная с итальянского на английский Софи Хьюз;
                      • «Сердечная лампа» Бану Муштак, переведенная с языка каннада на английский Дипа Бхастхи;
                        • «О безумии женщины» Астрид Ремер, переведенная с нидерландского на английский Люси Скотт;
                          • «Шляпа из леопардовой кожи» Анн Серр, переведенная с французского на английский Марком Хатчинсоном.

                            Приз составляет £50 000: 25 000 фунтов стерлингов для автора или автора и 25 000 фунтов стерлингов для переводчика или переводчицы (также приз может быть разделен поровну между несколькими переводчиками).

                            Отмечается, что в этом году среди 13 авторов есть новые имена, которые ранее не были номинированы на премию; трое из которых - авторы-дебютанты.

                            Также сообщается, что впервые среди номинантов и номинантов книги, написанные на языке каннада и румынском языке.

                            Всего в длинном списке впервые представлено наибольшее количество издателей за всю историю - 11 независимых компаний.

                            Справочно

                            Международная Букеровская премия - это одна из самых престижных книжных наград, которую ежегодно вручают за лучшие переведенные на английский язык художественные литературные произведения.

                            Напомним

                            В 2024 году Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман „Орбитальная" о шести астронавтах на МКС. Произведение исследует взаимосвязь между людьми и планетой, касаясь тем грусти и климатического кризиса.

                            Тогорина премия отметилась рекордным количеством женщин, ведь в финальный список номинантов вошли пять писательниц. Приз данной награды составлял 50 000 фунтов (около 60 000 евро).

                            Ольга Розгон

                            Ольга Розгон

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