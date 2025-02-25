Международная Букеровская премия 2025 объявила список номинантов
Киев • УНН
Международная Букеровская премия 2025 объявила длинный список из 13 номинантов. Среди них впервые представлены книги на румынском языке и языке каннада, а призовой фонд составляет £50 000.
25 февраля международная Букеровская премия 2025 года объявила длинный финалистов. В который попали 13 книг. Об этом говорится на сайте Букеровской премии, пишет УНН.
Список номинантов Международной Букеровской премии 2025:
- «Книга исчезновения» Ибтисам Азем, переведенная с арабского на английский Синаном Антоном;
- «Об обсчете тома I» Сольвей Балле, переведенная с датского на английский Барбарой Джей Гейвланд;
- «За дверью скрывается монстр» Гаэль Белем переведена с французского на английский Карен Флитвуд и Лаэтитой Сан-Лобер;
- «Соленоид» Мирча Кертереску, переведенная с румынского на английский Шейном Коттером;
- «Стервы из резервуара» Далия де ла Серда, переведенная с испанского на английский Гетер Клири и Юлией Санчес;
- «Малая лодка» Винсент Делакруа переведена с французского на английский Хелен Стивенсон;
- «Горбун» Сао Итикава, переведенная с японского на английский Полли Бартон;
- «Под оком великой птицы» Хироми Каваками, переведенная с японского на английский Аса Йонедой;
- «Евромусор» Кристиан Крахт, переведенная с немецкого на английский Даниэлем Боулсом;
- «Совершенство» Винченцо Латронико, переведенная с итальянского на английский Софи Хьюз;
- «Сердечная лампа» Бану Муштак, переведенная с языка каннада на английский Дипа Бхастхи;
- «О безумии женщины» Астрид Ремер, переведенная с нидерландского на английский Люси Скотт;
- «Шляпа из леопардовой кожи» Анн Серр, переведенная с французского на английский Марком Хатчинсоном.
Приз составляет £50 000: 25 000 фунтов стерлингов для автора или автора и 25 000 фунтов стерлингов для переводчика или переводчицы (также приз может быть разделен поровну между несколькими переводчиками).
Отмечается, что в этом году среди 13 авторов есть новые имена, которые ранее не были номинированы на премию; трое из которых - авторы-дебютанты.
Также сообщается, что впервые среди номинантов и номинантов книги, написанные на языке каннада и румынском языке.
Всего в длинном списке впервые представлено наибольшее количество издателей за всю историю - 11 независимых компаний.
Справочно
Международная Букеровская премия - это одна из самых престижных книжных наград, которую ежегодно вручают за лучшие переведенные на английский язык художественные литературные произведения.
Напомним
В 2024 году Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман „Орбитальная" о шести астронавтах на МКС. Произведение исследует взаимосвязь между людьми и планетой, касаясь тем грусти и климатического кризиса.
Тогорина премия отметилась рекордным количеством женщин, ведь в финальный список номинантов вошли пять писательниц. Приз данной награды составлял 50 000 фунтов (около 60 000 евро).