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Міжнародна Букерівська премія 2025 оголосила список номінантів

Міжнародна Букерівська премія 2025 оголосила список номінантів

Київ  •  УНН

 • 31955 перегляди

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Міжнародна Букерівська премія 2025 оголосила довгий список з 13 номінантів. Серед них вперше представлені книги румунською мовою та мовою каннада, а призовий фонд складає £50 000.

25 лютого міжнародна Букерівська премія 2025 року оголосила довгий фіналістів. До якого потрапили 13 книг. Про це йдеться на сайті Букерівської премії, пише УНН.

Список номінантів Міжнародної Букерівської премії 2025:

  • "Книга зникнення" Ібтісам Азем, перекладана з арабської на англійську Сінаном Антоном;
    • "Про обрахунок тому I" Сольвей Балле, перекладена з данської на англійську Барбарою Джей Гейвланд;
      • "За дверима ховається монстр" Ґаель Белем перекладена з французької на англійську Карен Флітвуд і Лаетітою Сан-Лобер;
        • "Соленоїд" Мірча Кертереску, перекладена з румунської на англійську Шейном Коттером;
          • "Стерви з резервуару" Далія де ла Серда, перекладена з іспанської на англійську Гетер Клірі та Юлією Санчес;
            • "Малий човен" Вінсент Делакруа перекладена з французької на англійську Гелен Стівенсон;
              • "Горбун" Сао Ітікава, перекладена з японської на англійську Поллі Бартон;
                • "Під оком великого птаха" Хіромі Кавакамі, перекладена з японською на англійську Аса Йонедою;
                  • "Євросміття" Крістіан Крахт, перекладена з німецької на англійську Даніелем Боулсом;
                    • "Досконалість" Вінченцо Латроніко, перекладена з італійської на англійську Софі Г'юз;
                      • "Серцева лампа" Бану Муштак, перекладена з мови каннада на англійську Діпа Бхастхі;
                        • "Про божевілля жінки" Астрід Ремер, перекладена з нідерландської на на англійську Люсі Скотт;
                          • "Капелюх із леопардової шкіри" Анн Серр, перекладена з французької на англійську Марком Гатчінсоном.

                            Приз становить £50 000: 25 000 фунтів стерлінгів для автора чи авторки та 25 000 фунтів стерлінгів для перекладача чи перекладачки (також приз може бути розділений порівну між кількома перекладачами).

                            Зазначається, що цьогоріч серед 13 авторів є нові імена, які раніше не були номіновані на премію; троє з яких - автори-дебютанти.

                            Також повідомляється, що вперше серед номінантів та номінанток книжки, які написані мовою каннада та румунську мовою.

                            Загалом у довгому списку вперше представлена найбільша кількість видавців за всю історію - 11 незалежних компаній.

                            Довідково

                            Міжнародна Букерівська премія - це одна із найпрестижніших книжкових нагород, яку щорічно вручають за найкращі перекладені англійською мовою художні літературні твори.

                            Нагадаємо

                            2024 року Саманта Гарві здобула Букерівську премію за роман "Орбітальна" про шістьох астронавтів на МКС. Твір досліджує взаємозв'язок між людьми та планетою, торкаючись тем смутку та кліматичної кризи.

                            Тогоріна премія відзначилася рекордною кількість жінок, адже до фінального списку номінантів увійшли п'ять письменниць. Приз даної нагороди становив 50 000 фунтів (близько 60 000 євро).

                            Ольга Розгон

                            Ольга Розгон

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