Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко предупредила об эмоциональной нестабильности и финансовых рисках. Для Украины возможны важные переговоры и обострение на фронте.
Неделя с 30 марта по 5 апреля пройдет под влиянием полнолуния. Мы почувствуем внутреннее напряжение, но обстоятельства потребуют от нас сохранять спокойствие. О том, что планеты приготовили для представителей всех знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Главное событие недели – полнолуние в Весах. Ключевым событием этой недели станет полнолуние, которое произойдет 2 апреля в 05:13 по киевскому времени в знаке Весов.
Период полнолуния – это всегда противостояние Солнца и Луны, а значит, как объясняет астролог, время повышенной эмоциональности, напряжения и внутренних колебаний.
Энергия растет и становится более концентрированной, поэтому в эти дни особенно важно беречь свое эмоциональное состояние и не действовать импульсивно
Солнце в Овне и Луна в Весах формируют главную тему этого периода: баланс между личными желаниями и гармонией в отношениях. Это время, когда важно, по словам астролога, определять свои цели; не быть эгоистичными; учиться договариваться и учитывать интересы других.
Именно эта энергия задаст тон событиям ближайшего месяца. На фоне напряженного полнолуния действует сильный поддерживающий аспект: Меркурий в Рыбах в точном тригоне к Юпитеру. Это аспект правильных мыслей и мудрых решений
В этот период могут достигаться результативные договоренности.
Благоприятный период для:
- переговоров;
- юридических вопросов;
- согласования планов;
- путешествий и дальних поездок.
На глобальном уровне, указывает астролог, это может проявиться как новые договоренности и важные решения между странами.
Пик напряжения: 2–4 апреля. В эти дни сочетается энергия полнолуния и напряженные аспекты, поэтому эмоциональный фон может быть нестабильным.
Финансы и отношения
Квадратура Венеры и Плутона делает середину недели чувствительной зоной.
Возможны финансовые колебания как на личном, так и на глобальном уровнях.
Может охватить ощущение нестабильности в материальных вопросах, а в отношениях - сильные эмоции, страсти, ревность или конфликты. Важно не действовать из крайностей и не принимать решений под влиянием эмоций
Неделя 30 марта - 5 апреля для Украины
Для Украины эта неделя, по словам астролога, имеет как потенциал возможностей, так и периоды повышенного напряжения.
Возможности и поддержка
Гармоничный аспект Меркурия и Юпитера, усиленный включением натального Плутона в гороскопе Украины, может дать важные переговорные успехи и новые возможности, принести позитивные новости
Украину может ждать поддержка от сильных международных партнеров. Но 3-4 апреля, считает астролог, могут быть напряженными.
В эти дни в гороскопе Украины Марс противостоит сам себе - это редкое положение, которое повторяется примерно раз в 2,5 года. Марс символизирует войну, активность и силовое противостояние, поэтому этот аспект может указывать на усиление военных событий, рост напряжения и повышенную опасность
Ночь с 3 на 4 апреля - самая напряженная точка недели.
В этот период важно быть особенно внимательными и осторожными.
В то же время этот аспект может дать не только обострение, но и активизацию и возможные успехи на фронте.
Рекомендации на неделю
30 марта - 5 апреля - период, где сочетаются напряжение и возможности.
С одной стороны: есть шанс на договоренности, правильные решения и позитивные новости, с другой - середина недели требует осторожности в финансах и отношениях.
Главное в этот период - сохранять баланс, действовать осознанно и не разрушать то, что еще можно сохранить.
Овен
Сильный и мощный период, когда хочется действовать и двигаться вперед.
Появляется энергия, уверенность, желание решать вопросы быстро.
Но важно учитывать позицию других людей.
Не давите - договоренность даст больше, чем сила.
Телец
Больше тишины, чем активности.
Может появиться желание уединиться, подумать, отдохнуть от людей.
Не заставляйте себя быть продуктивными - эта неделя о восстановлении.
Близнецы
Тема друзей, общения и планов выходит на первый план.
Могут появиться новые идеи или неожиданные разговоры.
Выбирайте, с кем вам по пути.
Рак
Серьезные вопросы карьеры и будущего.
Может появиться ощущение выбора или ответственности.
Важно не сомневаться в себе и действовать более решительно.
Лев
Хочется перемен, движения, новых возможностей.
Тянет выйти за рамки привычного.
Не бойтесь расширять горизонты - сейчас для этого хороший момент.
Дева
Глубокие внутренние процессы.
Могут подниматься темы доверия, финансов, эмоциональных связей.
Не держите все в себе - важно прожить эти состояния.
Весы
Это ваша ключевая неделя.
Полнолуние в вашем знаке подсвечивает важные решения и внутренние изменения.
Время честно посмотреть на себя и понять, куда вы движетесь дальше.
Скорпион
Период внутреннего напряжения и глубоких переживаний.
Может хотеться отстраниться от всего.
Дайте себе пространство, но не закрывайтесь полностью.
Стрелец
Активный социальный период.
Друзья, общение, новые планы могут изменить ваше настроение.
Не игнорируйте новые возможности - они могут быть перспективными.
Козерог
Семейные вопросы и внутреннее состояние выходят на первый план.
Возможны важные разговоры или решения дома.
Важно найти опору внутри себя.
Водолей
Много разговоров, новостей и информации.
Но есть риск недопониманий.
Следите за словами — они сейчас имеют силу.
Рыбы
Финансы и стабильность становятся чувствительной темой.
Возможны переживания или сомнения.
Не спешите с решениями - лучше немного подождать.
Гороскоп на 23-29 марта: судьбоносные встречи и новые возможности22.03.26, 17:40 • 87757 просмотров