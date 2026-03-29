Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака

Киев • УНН

 • 2528 просмотра

Астролог Ксения Базиленко предупредила об эмоциональной нестабильности и финансовых рисках. Для Украины возможны важные переговоры и обострение на фронте.

Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака

Неделя с 30 марта по 5 апреля пройдет под влиянием полнолуния. Мы почувствуем внутреннее напряжение, но обстоятельства потребуют от нас сохранять спокойствие. О том, что планеты приготовили для представителей всех знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Главное событие недели – полнолуние в Весах. Ключевым событием этой недели станет полнолуние, которое произойдет 2 апреля в 05:13 по киевскому времени в знаке Весов.

Период полнолуния – это всегда противостояние Солнца и Луны, а значит, как объясняет астролог, время повышенной эмоциональности, напряжения и внутренних колебаний.

Энергия растет и становится более концентрированной, поэтому в эти дни особенно важно беречь свое эмоциональное состояние и не действовать импульсивно

- подчеркнула Ксения Базиленко.

Солнце в Овне и Луна в Весах формируют главную тему этого периода: баланс между личными желаниями и гармонией в отношениях. Это время, когда важно, по словам астролога, определять свои цели; не быть эгоистичными; учиться договариваться и учитывать интересы других.

Именно эта энергия задаст тон событиям ближайшего месяца. На фоне напряженного полнолуния действует сильный поддерживающий аспект: Меркурий в Рыбах в точном тригоне к Юпитеру. Это аспект правильных мыслей и мудрых решений

- объясняет Ксения Базиленко.

В этот период могут достигаться результативные договоренности.

Благоприятный период для:

  • переговоров;
    • юридических вопросов;
      • согласования планов;
        • путешествий и дальних поездок.

          На глобальном уровне, указывает астролог, это может проявиться как новые договоренности и важные решения между странами.

          Пик напряжения: 2–4 апреля. В эти дни сочетается энергия полнолуния и напряженные аспекты, поэтому эмоциональный фон может быть нестабильным.

          Финансы и отношения

          Квадратура Венеры и Плутона делает середину недели чувствительной зоной.

          Возможны финансовые колебания как на личном, так и на глобальном уровнях.

          Может охватить ощущение нестабильности в материальных вопросах, а в отношениях - сильные эмоции, страсти, ревность или конфликты. Важно не действовать из крайностей и не принимать решений под влиянием эмоций

          - считает Ксения Базиленко.

          Неделя 30 марта - 5 апреля для Украины

          Для Украины эта неделя, по словам астролога, имеет как потенциал возможностей, так и периоды повышенного напряжения.

          Возможности и поддержка

          Гармоничный аспект Меркурия и Юпитера, усиленный включением натального Плутона в гороскопе Украины, может дать важные переговорные успехи и новые возможности, принести позитивные новости

          - говорит Ксения Базиленко.

          Украину может ждать поддержка от сильных международных партнеров. Но 3-4 апреля, считает астролог, могут быть напряженными.

          В эти дни в гороскопе Украины Марс противостоит сам себе - это редкое положение, которое повторяется примерно раз в 2,5 года. Марс символизирует войну, активность и силовое противостояние, поэтому этот аспект может указывать на усиление военных событий, рост напряжения и повышенную опасность

          - объясняет астролог.

          Ночь с 3 на 4 апреля - самая напряженная точка недели.

          В этот период важно быть особенно внимательными и осторожными.

          В то же время этот аспект может дать не только обострение, но и активизацию и возможные успехи на фронте.

          Рекомендации на неделю

          30 марта - 5 апреля - период, где сочетаются напряжение и возможности.

          С одной стороны: есть шанс на договоренности, правильные решения и позитивные новости, с другой - середина недели требует осторожности в финансах и отношениях.

          Главное в этот период - сохранять баланс, действовать осознанно и не разрушать то, что еще можно сохранить.

          Овен

          Сильный и мощный период, когда хочется действовать и двигаться вперед.

          Появляется энергия, уверенность, желание решать вопросы быстро.

          Но важно учитывать позицию других людей.

          Не давите - договоренность даст больше, чем сила.

          Телец

          Больше тишины, чем активности.

          Может появиться желание уединиться, подумать, отдохнуть от людей.

          Не заставляйте себя быть продуктивными - эта неделя о восстановлении.

          Близнецы

          Тема друзей, общения и планов выходит на первый план.

          Могут появиться новые идеи или неожиданные разговоры.

          Выбирайте, с кем вам по пути.

          Рак

          Серьезные вопросы карьеры и будущего.

          Может появиться ощущение выбора или ответственности.

          Важно не сомневаться в себе и действовать более решительно.

          Лев

          Хочется перемен, движения, новых возможностей.

          Тянет выйти за рамки привычного.

          Не бойтесь расширять горизонты - сейчас для этого хороший момент.

          Дева

          Глубокие внутренние процессы.

          Могут подниматься темы доверия, финансов, эмоциональных связей.

          Не держите все в себе - важно прожить эти состояния.

          Весы

          Это ваша ключевая неделя.

          Полнолуние в вашем знаке подсвечивает важные решения и внутренние изменения.

          Время честно посмотреть на себя и понять, куда вы движетесь дальше.

          Скорпион

          Период внутреннего напряжения и глубоких переживаний.

          Может хотеться отстраниться от всего.

          Дайте себе пространство, но не закрывайтесь полностью.

          Стрелец

          Активный социальный период.

          Друзья, общение, новые планы могут изменить ваше настроение.

          Не игнорируйте новые возможности - они могут быть перспективными.

          Козерог

          Семейные вопросы и внутреннее состояние выходят на первый план.

          Возможны важные разговоры или решения дома.

          Важно найти опору внутри себя.

          Водолей

          Много разговоров, новостей и информации.

          Но есть риск недопониманий.

          Следите за словами — они сейчас имеют силу.

          Рыбы

          Финансы и стабильность становятся чувствительной темой.

          Возможны переживания или сомнения.

          Не спешите с решениями - лучше немного подождать.

