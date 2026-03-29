Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака

Неделя с 30 марта по 5 апреля пройдет под влиянием полнолуния. Мы почувствуем внутреннее напряжение, но обстоятельства потребуют от нас сохранять спокойствие. О том, что планеты приготовили для представителей всех знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Главное событие недели – полнолуние в Весах. Ключевым событием этой недели станет полнолуние, которое произойдет 2 апреля в 05:13 по киевскому времени в знаке Весов.

Период полнолуния – это всегда противостояние Солнца и Луны, а значит, как объясняет астролог, время повышенной эмоциональности, напряжения и внутренних колебаний.

Энергия растет и становится более концентрированной, поэтому в эти дни особенно важно беречь свое эмоциональное состояние и не действовать импульсивно - подчеркнула Ксения Базиленко.

Солнце в Овне и Луна в Весах формируют главную тему этого периода: баланс между личными желаниями и гармонией в отношениях. Это время, когда важно, по словам астролога, определять свои цели; не быть эгоистичными; учиться договариваться и учитывать интересы других.

Именно эта энергия задаст тон событиям ближайшего месяца. На фоне напряженного полнолуния действует сильный поддерживающий аспект: Меркурий в Рыбах в точном тригоне к Юпитеру. Это аспект правильных мыслей и мудрых решений - объясняет Ксения Базиленко.

В этот период могут достигаться результативные договоренности.

Благоприятный период для:

переговоров;

юридических вопросов;

согласования планов;

путешествий и дальних поездок.

На глобальном уровне, указывает астролог, это может проявиться как новые договоренности и важные решения между странами.

Пик напряжения: 2–4 апреля. В эти дни сочетается энергия полнолуния и напряженные аспекты, поэтому эмоциональный фон может быть нестабильным.

Финансы и отношения

Квадратура Венеры и Плутона делает середину недели чувствительной зоной.

Возможны финансовые колебания как на личном, так и на глобальном уровнях.

Может охватить ощущение нестабильности в материальных вопросах, а в отношениях - сильные эмоции, страсти, ревность или конфликты. Важно не действовать из крайностей и не принимать решений под влиянием эмоций - считает Ксения Базиленко.

Неделя 30 марта - 5 апреля для Украины

Для Украины эта неделя, по словам астролога, имеет как потенциал возможностей, так и периоды повышенного напряжения.

Возможности и поддержка

Гармоничный аспект Меркурия и Юпитера, усиленный включением натального Плутона в гороскопе Украины, может дать важные переговорные успехи и новые возможности, принести позитивные новости - говорит Ксения Базиленко.

Украину может ждать поддержка от сильных международных партнеров. Но 3-4 апреля, считает астролог, могут быть напряженными.

В эти дни в гороскопе Украины Марс противостоит сам себе - это редкое положение, которое повторяется примерно раз в 2,5 года. Марс символизирует войну, активность и силовое противостояние, поэтому этот аспект может указывать на усиление военных событий, рост напряжения и повышенную опасность - объясняет астролог.

Ночь с 3 на 4 апреля - самая напряженная точка недели.

В этот период важно быть особенно внимательными и осторожными.

В то же время этот аспект может дать не только обострение, но и активизацию и возможные успехи на фронте.

Рекомендации на неделю

30 марта - 5 апреля - период, где сочетаются напряжение и возможности.

С одной стороны: есть шанс на договоренности, правильные решения и позитивные новости, с другой - середина недели требует осторожности в финансах и отношениях.

Главное в этот период - сохранять баланс, действовать осознанно и не разрушать то, что еще можно сохранить.

Овен

Сильный и мощный период, когда хочется действовать и двигаться вперед.

Появляется энергия, уверенность, желание решать вопросы быстро.

Но важно учитывать позицию других людей.

Не давите - договоренность даст больше, чем сила.

Телец

Больше тишины, чем активности.

Может появиться желание уединиться, подумать, отдохнуть от людей.

Не заставляйте себя быть продуктивными - эта неделя о восстановлении.

Близнецы

Тема друзей, общения и планов выходит на первый план.

Могут появиться новые идеи или неожиданные разговоры.

Выбирайте, с кем вам по пути.

Рак

Серьезные вопросы карьеры и будущего.

Может появиться ощущение выбора или ответственности.

Важно не сомневаться в себе и действовать более решительно.

Лев

Хочется перемен, движения, новых возможностей.

Тянет выйти за рамки привычного.

Не бойтесь расширять горизонты - сейчас для этого хороший момент.

Дева

Глубокие внутренние процессы.

Могут подниматься темы доверия, финансов, эмоциональных связей.

Не держите все в себе - важно прожить эти состояния.

Весы

Это ваша ключевая неделя.

Полнолуние в вашем знаке подсвечивает важные решения и внутренние изменения.

Время честно посмотреть на себя и понять, куда вы движетесь дальше.

Скорпион

Период внутреннего напряжения и глубоких переживаний.

Может хотеться отстраниться от всего.

Дайте себе пространство, но не закрывайтесь полностью.

Стрелец

Активный социальный период.

Друзья, общение, новые планы могут изменить ваше настроение.

Не игнорируйте новые возможности - они могут быть перспективными.

Козерог

Семейные вопросы и внутреннее состояние выходят на первый план.

Возможны важные разговоры или решения дома.

Важно найти опору внутри себя.

Водолей

Много разговоров, новостей и информации.

Но есть риск недопониманий.

Следите за словами — они сейчас имеют силу.

Рыбы

Финансы и стабильность становятся чувствительной темой.

Возможны переживания или сомнения.

Не спешите с решениями - лучше немного подождать.

