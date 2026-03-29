Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку

Тиждень з 30 березня по 5 квітня пройде під впливом повні. Ми відчуємо внутрішню напругу, але обставини вимагатимуть від нас зберігати спокій. Про те, що планети приготували для представників усіх знаків Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Головна подія тижня - повня у Терезах. Ключовою подією цього тижня стане повня, яка відбудеться 2 квітня о 05:13 за київським часом у знаку Терезів.

Період повні - це завжди протистояння Сонця і Місяця, а отже, як пояснює астролог, час підвищеної емоційності, напруги та внутрішніх коливань.

Енергія зростає і стає більш концентрованою, тому в ці дні особливо важливо берегти свій емоційний стан і не діяти імпульсивно - наголосила Ксенія Базиленко.

Сонце в Овні та Місяць у Терезах формують головну тему цього періоду: баланс між особистими бажаннями та гармонією у стосунках. Це час, коли важливо, за словами астролога, визначати свої цілі; не бути егоїстичними; вчитися домовлятися та враховувати інтереси інших.

Саме ця енергія задасть тон подіям найближчого місяця. На тлі напруженої повні діє сильний підтримуючий аспект: Меркурій у Рибах у точному тригоні до Юпітера. Це аспект правильних думок та мудрих рішень - пояснює Ксенія Базиленко.

У цей період можуть досягатися результативні домовленості.

Сприятливий період для:

переговорів;

юридичних питань;

узгодження планів;

подорожей і далеких поїздок.

На глобальному рівні, вказує астролог, це може проявитися як нові домовленості та важливі рішення між країнами.

Пік напруги: 2–4 квітня. У ці дні поєднується енергія повні та напружені аспекти, тому емоційний фон може бути нестабільним.

Фінанси та стосунки

Квадратура Венери і Плутона робить середину тижня чутливою зоною.

Можливі фінансові коливання як на особистому, так і на глобальному рівнях.

Може охопити відчуття нестабільності у матеріальних питаннях, а у стосунках - сильні емоції, пристрасті, ревнощі або конфлікти. Важливо не діяти з крайнощів і не приймати рішень під впливом емоцій - вважає Ксенія Базиленко.

Тиждень 30 березня - 5 квітня для України

Для України цей тиждень, за словами астролога, має як потенціал можливостей, так і періоди підвищеної напруги.

Можливості та підтримка

Гармонійний аспект Меркурія і Юпітера, посилений включенням натального Плутона в гороскопі України, може дати важливі переговорні успіхи та нові можливості, принести позитивні новини - каже Ксенія Базиленко.

На Україну може чекати підтримка від сильних міжнародних партнерів. Але 3-4 квітня, вважає астролог, можуть бути напруженими.

У ці дні в гороскопі України Марс протистоїть сам собі - це рідкісне положення, яке повторюється приблизно раз на 2,5 року. Марс символізує війну, активність і силове протистояння, тому цей аспект може вказувати на посилення воєнних подій, зростання напруги та підвищену небезпеку - пояснює астролог.

Ніч із 3 на 4 квітня - найнапруженіша точка тижня.

У цей період важливо бути особливо уважними та обережними.

Водночас цей аспект може дати не лише загострення, а й активізацію та можливі успіхи на фронті.

Рекомендації на тиждень

30 березня - 5 квітня - період, де поєднуються напруга і можливості.

З одного боку: є шанс на домовленості, правильні рішення і позитивні новини, з іншого - середина тижня вимагає обережності у фінансах і стосунках.

Головне у цей період - зберігати баланс, діяти усвідомлено і не руйнувати те, що ще можна зберегти.

Овен

Сильний і потужний період, коли хочеться діяти і рухатися вперед.

З’являється енергія, впевненість, бажання вирішувати питання швидко.

Але важливо враховувати позицію інших людей.

Не тисніть - домовленість дасть більше, ніж сила.

Телець

Більше тиші, ніж активності.

Може з’явитися бажання усамітнитися, подумати, відпочити від людей.

Не змушуйте себе бути продуктивними - цей тиждень про відновлення.

Близнюки

Тема друзів, спілкування і планів виходить на перший план.

Можуть з’явитися нові ідеї або несподівані розмови.

Обирайте, з ким вам по дорозі.

Рак

Серйозні питання кар’єри і майбутнього.

Може з’явитися відчуття вибору або відповідальності.

Важливо не сумніватися в собі і діяти більш рішуче.

Лев

Хочеться змін, руху, нових можливостей.

Тягне вийти за рамки звичного.

Не бійтеся розширювати горизонти - зараз для цього гарний момент.

Діва

Глибокі внутрішні процеси.

Можуть підніматися теми довіри, фінансів, емоційних зв’язків.

Не тримайте все в собі - важливо прожити ці стани.

Терези

Це ваш ключовий тиждень.

Повня у вашому знаку підсвічує важливі рішення і внутрішні зміни.

Час чесно подивитися на себе і зрозуміти, куди ви рухаєтесь далі.

Скорпіон

Період внутрішнього напруження і глибоких переживань.

Може хотітися відсторонитися від усього.

Дайте собі простір, але не закривайтеся повністю.

Стрілець

Активний соціальний період.

Друзі, спілкування, нові плани можуть змінити ваш настрій.

Не ігноруйте нові можливості - вони можуть бути перспективними.

Козеріг

Сімейні питання і внутрішній стан виходять на перший план.

Можливі важливі розмови або рішення вдома.

Важливо знайти опору всередині себе.

Водолій

Багато розмов, новин і інформації.

Але є ризик непорозумінь.

Слідкуйте за словами — вони зараз мають силу.

Риби

Фінанси і стабільність стають чутливою темою.

Можливі переживання або сумніви.

Не поспішайте з рішеннями - краще трохи почекати.

