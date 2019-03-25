Мэй сделает перед парламентариями заявление по Brexit

Ожидается, что затем парламентарии проголосуют за ряд альтернатив соглашения премьер-министра по Brexit, отмечает издание.

Министры чувствуют себя "более позитивно настроенными" относительно возможности провести третье голосование по соглашению, предложенному премьер-министром, на этой неделе, сообщили источники издания.

Но в североирландской Демократической юнионистской партии заявили, что их позиция не изменилась, и они не будут поддерживать соглашение.

Соглашение о выходе из ЕС Терезы Мэй дважды отклонялось большинством голосов. Мэй отметила, что проведет свое соглашение через третье голосование в Палате общин, только если будет "достаточная поддержка", и провела выходные, пытаясь убедить членов своей Консервативной партии, выступающих за Brexit, поддержать его.

Но многие, как считается, могут ориентироваться на Демократическую юнионистскую партию, которая имеет возражения по вопросу backstop относительно ирландской границы.

При этом The Guardian отмечает, что в офисе премьера отказываются подтвердить, что на этой неделе состоится следующее важное голосование по Brexit.

Между тем ЕС заявил, что его подготовка к "все более вероятному" сценарию "без соглашения" 12 апреля полностью завершились.

ЕС также заявил, что ожидает, что Великобритания "выполнит свои обязательства по предотвращению жесткой границы", защищая место Ирландии на внутреннем рынке.

В то же время высокопоставленные европейские чиновники заявили, что ЕС и Ирландия "активизируют" дискуссии по ирландской границе на случай Brexit без соглашения.

Наряду с этим продолжаются призывы к отставке Мэй.

Reuters ранее сегодня сообщил, что Мэй в воскресенье якобы сказала парламентариям, которые поддерживают Brexit, что она уйдет, если они проголосуют за ее соглашение с Евросоюзом, о чем сообщил политический редактор издания ITV Роберт Пестон.

"Мне из достоверных источников стало известно, что Тереза ​​Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рис-Моггу, Дэвиду Дэвису и др., что она уйдет, если они проголосуют за ее соглашение, в том числе за backstop, который они ненавидят", - заявил политредактор.

При этом The Guardian пишет, что в офисе премьера на вопрос о готовности Мэй уйти заявили: "Она сказала, что связывание рук правительства таким образом, пытаясь завладеть повесткой дня, имело бы далеко идущие последствия для способа управления Великобританией и баланса сил и обязанностей в наших демократических институтах".

В понедельник с Мэй встретился лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. После встречи Корбин рассказал, что Мэй рассматривает возможность разделения голосования по соглашению Brexit на две части в попытке завоевать поддержку лейбористов.

Напомним, британский парламентарий Эндрю Бриджн, который является членом возглавляемой Мэй Консервативной партии и сторонником жесткого Brexit, заявил, что премьер-министр Великобритании потеряла доверие главных министров своего правительства, законодателей и членов партии, и должна уйти.